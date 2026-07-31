Primer robo de salvación en La Casa de los Famosos México: ¿Quién enfrentará a Fede Vigevani?

En La Casa de los Famosos México 2026 comienzan las emociones. Como parte de los retos semanales, el líder tiene en sus manos la salvación de algún habitante que esté nominado; pero hay un robo de salvación que se dedice con juegos.

“Apunta y gana” fue el realizado este 30 de julio. Ernesto Laguardia, Flor Vigna y Arantza Ruiz fueron los finalistas para retar a Fede Vigevani y robarle la salvación de la semana.

En un juego donde debían arrojar una pelota a contenedores con distintos valores, que sumaban puntos.

Así, a la final del robo de salvación llegó: Arantza Ruiz. Ella se disputará contra Fede Vigevani, el líder de la semana.

¿Cuándo se juega el robo de la salvación?

El viernes 31 de julio se jugará la final de la salvación entre Fede Vigevani y Arantza Ruiz. Posteriormente, quien gane, eligirá al nominado que sale de la placa... ¡Estará fuera de peligro!