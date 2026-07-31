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Primer robo de salvación en La Casa de los Famosos México: ¿Quién enfrentará a Fede Vigevani?

Alguien se librará del domingo de eliminación.

Julio 30, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Fede Vigevani

La Casa de los Famosos México

En La Casa de los Famosos México 2026 comienzan las emociones. Como parte de los retos semanales, el líder tiene en sus manos la salvación de algún habitante que esté nominado; pero hay un robo de salvación que se dedice con juegos.

“Apunta y gana” fue el realizado este 30 de julio. Ernesto Laguardia, Flor Vigna y Arantza Ruiz fueron los finalistas para retar a Fede Vigevani y robarle la salvación de la semana.

En un juego donde debían arrojar una pelota a contenedores con distintos valores, que sumaban puntos.

Así, a la final del robo de salvación llegó: Arantza Ruiz. Ella se disputará contra Fede Vigevani, el líder de la semana.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Cuándo se juega el robo de la salvación?

El viernes 31 de julio se jugará la final de la salvación entre Fede Vigevani y Arantza Ruiz. Posteriormente, quien gane, eligirá al nominado que sale de la placa... ¡Estará fuera de peligro!

Fede Vigevani La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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