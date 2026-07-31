Mariana Ochoa hace terrible confesión sobre su familia: “Hubo violencia en mi casa”

“Empecé en el medio a los 6 años pero nunca conté que mi papá fue alcohólico”, reveló sorpresivamente Mariana Ochoa.

La cantante y actriz decidió aprovechar un momento de la plática en confianza con Flor Vigna dentro de La Casa de los Famosos para hablar por primera vez de un episodio de su vida familiar.

“Hubo violencia en mi casa”, contó la integrante de OV7.

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Mariana Ochoa abre su corazón en La Casa de los Famosos

La historia, sin embargo, no es trágica sino luminosa. Mariana dice que al final, su padre es un inspiración para ella porque tuvo la fortaleza física y emocional para recuperarse.

“Mis papás se separaron durante un año pero el amor hacia nosotros como sus hijos y mi mamá como su esposa hizo que lo dejara (el alcohol)”.

Dice que incluso alcanzaron a reconstruir la familia y su papá nunca volvió a tomar.