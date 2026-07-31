Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Machismo en MasterChef: dos cocineras se lanzan contra otro concursante: “Conmigo no te metas”

Los tres concursantes de MasterChef cruzaron fuertes acusaciones

Julio 30, 2026 • 
Alejandro Flores
lancer machismo carmen masterchef.jpg

Lancer contra Carmen

Instagram

Michelle y Lancer fueron la primera pareja romántica dentro de MasterChef 24/7.

Su amor fue polémico porque al principio se pensó que era una estrategia para generar empatía dentro del reality pero con el paso de las semanas han demostrado que efectivamente tienen química de amor.
Este jueves, sin embargo, tuvieron un duro encontronazo que terminó en un reclamo muy claro de parte de Lancer en contra de Michelle.
Todo empezó cuando Lancer chocó con Carmen: discutieron porque ella aseguró que él hizo un comentario machista con Julio.

“Ya no haces ejercicio, ya dices “sipi”, te está bajando la testosterona”.

Carmen intervino y dijo: “Eso es muy machista”.
TE RECOMENDAMOS: Esposa del influencer ‘Soy El May’ termina CIEGA Y CON PARAPLEJÍA tras dar a luz; denuncian irregularidades

Fuerte discusión en MasterChef

Aunque luego intentó convencer a Lancer que su comentario no fue en su contra, el concursante comenzó una larga discusión con ella.
Carmen y Lancer cruzaron acusaciones: hablaron de los traumas que tiene con sus respectivos papás y las actitudes que han tenido dentro del reality show.

“Eres muy mezquina”, le dijo Lancer, quien también la acusó de haberlo acusado falsamente durante uno de los retos de cocina.

“Tú le dijiste a Michelle que yo me estaba burlando de ella; y eso no es cierto”.

Carmen negó la acusación pero la producción del reality show publicó el video de ese momento en el que efectivamente Carmen le dice a Michelle: “Solo para que sepas, ese güey se estaba riendo de ti”.

La discusión terminó cuando entró Michelle, quien se puso de lado de Carmen: “Es que ella no te dijo machista a ti, estaba hablando con Julio”.
Lancer entonces decidió irse del comedor y comer solo en el balcón.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Influencer.jpg
Famosos
Esposa del influencer ‘Soy El May’ termina CIEGA Y CON PARAPLEJÍA tras dar a luz; denuncian irregularidades
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alicia villarreal divorcio
Famosos
Alicia Villarreal en riesgo de SUFRIR EMBARGO por 11 millones de pesos por exempleado de Cruz Martínez
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dulce-la-cantante.jpg
Famosos
Romina contacta a su mamá, Dulce, la cantante, con una médium y MANDA MENSAJE
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Raul-de-Molina.jpg
Famosos
Raúl de Molina, de ‘El Gordo y La Flaca’ YA PERDIÓ el 85% de la audición: “no tengo buenas noticias”
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Manolo-Solo.jpg
Famosos
Despiden al actor de ‘El Laberinto del fauno’ y ‘Biutiful’, Manolo Solo
El español perdió la vida a los 62 años y se le recuerda por su trabajo al lado de los directores mexicanos Del Toro e Iñárritu.
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ninelconde-filtro.jpg
Series y Cine
Ninel Conde estrena docu-serie en ViX para mostrarse tal cual es: “Ninel Conde: Sin Filtro”
El Bombón Asesino abre la puerta a su intimidad...
Julio 30, 2026
 · 
TVyNovelas
jose eduardo derbez
Famosos
¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay están SEPARADOS? Reportan la supuesta ruptura de la pareja
Las especulaciones comenzaron a surgir luego de que la madre de la pequeña ya borró todas sus fotos juntos.
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
¡Arrestado! Detienen a hermano de Jared Leto
Hollywood
Jared Leto es acusado de agr3sión s3xu4l y conductas INAPROPIADAS por 10 mujeres
Tras el estreno de un documental, diversas mujeres han dicho con detalles los terribles momentos que vivieron con el famoso.
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez