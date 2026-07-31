Machismo en MasterChef: dos cocineras se lanzan contra otro concursante: “Conmigo no te metas”

Michelle y Lancer fueron la primera pareja romántica dentro de MasterChef 24/7.

Su amor fue polémico porque al principio se pensó que era una estrategia para generar empatía dentro del reality pero con el paso de las semanas han demostrado que efectivamente tienen química de amor.

Este jueves, sin embargo, tuvieron un duro encontronazo que terminó en un reclamo muy claro de parte de Lancer en contra de Michelle.

Todo empezó cuando Lancer chocó con Carmen: discutieron porque ella aseguró que él hizo un comentario machista con Julio.

“Ya no haces ejercicio, ya dices “sipi”, te está bajando la testosterona”.

Carmen intervino y dijo: “Eso es muy machista”.

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Fuerte discusión en MasterChef

Aunque luego intentó convencer a Lancer que su comentario no fue en su contra, el concursante comenzó una larga discusión con ella.

Carmen y Lancer cruzaron acusaciones: hablaron de los traumas que tiene con sus respectivos papás y las actitudes que han tenido dentro del reality show.

“Eres muy mezquina”, le dijo Lancer, quien también la acusó de haberlo acusado falsamente durante uno de los retos de cocina.

“Tú le dijiste a Michelle que yo me estaba burlando de ella; y eso no es cierto”.

Carmen negó la acusación pero la producción del reality show publicó el video de ese momento en el que efectivamente Carmen le dice a Michelle: “Solo para que sepas, ese güey se estaba riendo de ti”.

La discusión terminó cuando entró Michelle, quien se puso de lado de Carmen: “Es que ella no te dijo machista a ti, estaba hablando con Julio”.

Lancer entonces decidió irse del comedor y comer solo en el balcón.