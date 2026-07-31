Aldo Rendón hace llorar a Arantza en la cena de nominados de La Casa de los Famosos

Aldo Rendón entró a La Casa de los Famosos con la etiqueta de “monstruo”.

“Todos en la casa me vieron entrar y pensaron que era yo un monstruo y hasta yo mismo me llegué a preguntar '¿seré un monstruo?’”, dijo el propio Aldo durante la primera cena de nominados de esta temporada.

Esa percepción, sin embargo, ha cambiado de manera tan radical que ahora Ximena Herrera lo llama “el alma de la casa”.

Pero el cambio de opinión más radical es el que ha tenido Arantza Ruiz. Antes de entrar a la casa, ellos dos tuvieron un enfrentamiento en redes sociales ya que ambos querían usar el emoji de diamante como su distintivo.

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¿Por qué lloraron Aldo Rendón y Arantza Ruiz?

Aldo, en uno de sus arranques de franqueza, soltó un “inmunda” para referirse a Arantza. Aunque luego explicó que se trataba de un juego de conceptos que usa con sus amigos (no lo usa como insulto, sino como sarcasmo), el pleito quedó registrado.

Y eso repercutió en Arantza, quien el primer día de la Casa fue obligada a nominar a alguien:

“Y nomino a Aldo porque una vez me dijo inmunda, pero dos veces, no”.

Pero ahora que han convivido, Arantza tiene a Aldo como uno de sus habitantes favoritos y así se lo dijo en la cena de nominados.

Rendón correspondió con una mensaje en esa misma cena:

“Tú eres de las primeras que descubrió que no soy un monstruo y el hecho de que me lo dijeras... me hizo... ay no... voy a llorar”, dijo el estilista mientras efectivamente soltó algunas lágrimas.

Eso mismo sucedió con Arantza, sellando su nueva amistad.

Sin embargo, no fueron los únicos que lloraron: también Ximena Herrera, Memo Schutz y Mariana Ochoa derramaron lágrimas.

Pero sin duda el otro momento emotivo de la noche fue cuando Luis Chaparro le dijo a Memo:

“Eres el papá que hubiera querido tener”