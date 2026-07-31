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‘Los Destrampados’ denuncian ROBO DE TAQUILLA en un circo de Hidalgo: “nos la aplicaron gacho”

La taquillera y su pareja cobraron las entradas y luego huyeron.

Julio 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Los Destrampados’ denunciaron que fueron víctimas de robo.

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“No nos pagaron, pero no porque no quiera el dueño, sino porque se volaron el dinero de la taquilla; la taquillera se escapó y se fue con el dinero”.

El duo de payasitos conocidos como ‘Los Destrampados’, y quienes ganaron popularidad con sus apariciones en ‘Venga la Alegría’, denunciaron que fueron víctimas de robo.

‘Joss’ compartió un video para relatar que el incidente ocurrió en Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo, donde llegaron para realizar su espectáculo, sin embargo, nunca se imaginaron que perderían el dinero de una función.

“Nos acaban de robar la taquilla del circo, no es broma, es completamente real, nunca nos había pasado. (...) Se volaron el dinero de la taquilla, la taquillera se escapó del circo y se fue con el dinero”, narró ‘Joss’.

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Al tiempo explicó que la trabajadora y encargada de cobrar las entradas, planeó con su pareja el hurto, por lo que se apropió del dinero de la taquilla y desapareció.

En su denuncia los payasitos argumentaron que los responsables de contratarlos no pudieron cubrir el pago acordado precisamente porque la recaudación había sido robada.

“No nos pagaron, pero no porque no quiera el dueño, sino porque se volaron el dinero de la taquilla; la taquillera se escapó y se fue con el dinero”, añadió.

Luego de lo ocurrido, ‘Joss’ dijo que procederán legalmente en contra de los trabajadores del circo.

“Le dicen ‘La Chichiflina’ y ‘El Mago’, una pareja. Durante la función no había empleados, no había nadie, estaban buscando a la taquillera. Fueron al lugar donde ella dormía junto con su novio o marido, y pues sus cosas ya no estaban”, relató el conductor de ‘Venga la Alegría’.

‘Oskarín’, el otro de ‘Los Destrampados’, confirmó la versión de ‘Joss’, quien afirmó que es la primera vez que pasan por una situación así.

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También aprovecharon para pedirles a sus seguidores que les ayuden a dar con el paradero de los responsables del robo, esperando que con los apodos de los trabajadores del circo puedan ubicarlos rápidamente.

En una actualización del caso, ‘Los Destrampados’ anunciaron que volverán al mismo circo para ayudarles a recuperar el dinero perdido, mismo que les permitirá moverse a otro lugar para seguir dando sus espectáculos.

Venga la Alegría Robo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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