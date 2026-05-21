¿Por qué Galilea Montijo es “Lady Cuchara” dentro de “Hoy Soy El Chef”?

En la semana de semifinal del reality “Hoy Soy El Chef” dentro del programa Hoy, las emociones se desbordaron y están al rojo vivo, mientras los nervios hacen cometer errores a todos los participantes.

Uno de esos errores terminó por bautizar a Galilea Montijo como “Lady Cuchara”. Junto a Claudia Troyo, forma el equipo de “Las hermanas Cazuela”, y durante una prueba en la semana, ocurrió algo. Galilea Montijo probó los alimentos con una cuchara, y después, esa cuchara con saliva la utilizó para manipular los platillos que probaron los jueces. Eso no pasó desapercibido por la juez Teresa Rodríguez, y encontró en video las pruebas de lo que hizo Galilea.

Al mostrar al aire el video con las pruebas, a Teresa Rodríguez se le ocurrió llamarla “lady cuchara”, mientras Montijo miraba atónita el clip donde efectivamente se le ve manipular alimentos con la cuchara que tenía su saliva.

Si bien Galilea Montijo aceptó su error, también evidenció al resto de sus compañeros, por lo que en “Hoy Soy El Chef” ya hay un grupo de Lords y Ladies que han cometido errores en la competencia, pero que lo toman con humor.

Aún así, la competencia es seria y los puntos, más los votos del público, determinarán cuáles dos parejas abandonan la competencia este viernes 22 de mayo, y quiénes ganarán la siguiente semana.

No todo ha sido malo para Galilea Montijo

Las hermanas cazuela” de #HoySoyElChef tuvieron una exitosa participación en el concurso culinario de Hoy hace unos días. Galilea Montijo y Claudia Troyo triunfaron con el reto dulce con calificaciones de 8 y 9, además del punto extra de los comensales de oro. Además, a Galilea Montijo la visitó su hijo Mateo: