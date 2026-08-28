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¿Cuánto cuesta enviar un CARRITO afuera de La Casa de los Famosos México?

Los mensajes para los habitantes tienen un costo significativo, pero Cynthia Klitbo pide que YA NO ENVÍEN más.

Agosto 28, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La Casa de los Famosos México

ViX

Desde la primera temporada de La Casa de los Famosos México, el público descubrió la ubicación exacta de las instalaciones de Endemol donde está instalada junto a los foros donde se realizan las galas. Debido a que La Casa está a un costado de una carretera en el Estado de México, muchos fans iban a enviar mensajes de apoyo o de rechazo.

En la temporada de Wendy Guevara, le llevaban porras y poco a poco se hizo la tradición de llevar bocinas a todo volumen para que el mensaje fuera escuchado por los habitantes hasta el jardín. Los habitantes comenzaron a decirles ‘carritos’, pues iban en vehículos con bocinas instaladas, y así ha seguido durante las cuatro ediciones.

Si bien hay varias personas que ofrecen el servicio de ‘carrito’ para reproducir mensajes, en redes sociales ganó popularidad “La reina de los carritos”, que cobra $2,800 pesos por llevarlo.

La responsable de ese carrito dio una entrevista al periodista Gabriel Cuevas, y ahí confirmó que incluso la producción intentó pagarle para que dejara de llevar los audios, pero no llegaron a ningún acuerdo monetario.

“La producción me llamó, nos pidió nombre, placas, pero no se llegó al acuerdo porque hay mucha demanda de carritos. La demanda de la temporada pasada de Telemundo fue de 800 carritos”.

“Siempre le digo al cliente que sean mensajes y concisos y que no envíen hate”, dijo ‘la reina de los carritos’.

@reality.universo

Telemundo Y Endemol Trató De Comprar A La Reina De Los Carritos, Le Iban A Pagar Lo Que Sea Con Tal De No Enviar Carritos.  #parati #foryou #lcdlfmx4 #lcdlf6 #masad @EL CANAL DE LAS ESTRELLAS @La Casa de los Famosos México @TelemundoRealities @lacasadelosfamosostlmd

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En el Exilio, los carritos se escuchaban a la perfección

Aunque parecía que estaban aislados, el Exilio está cerca de un camino por donde el público y los carritos pudieron tener comunicación con los ‘muebles’ de esta temporada. Yanet García lo agradeció, mientras hay quienes piden expulsión para Ese Pérez y Luis Chaparro, pues tuvieron contacto con el exterior.

@carito.cruz1

Carrito para #EsePerez . #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLF #LuisCaparro #YanetGarcia . ©❤️

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@lacasadelosarrimados

MÉXICO 🇲🇽 TE AMA MEMO 🥺❤️ #lacasadelosfamososmx #lacasadelosfamosos #memoschutz

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Cynthia Klitbo pide que no envíen carritos

Este viernes 28 de agosto, siguieron llegando los carritos, por lo que Cynthia Klitbo dijo un mensaje fulminante:

“Cuando ustedes hacen eso, es un castigo para nosotros. No los podemos escuchar, nos angustia mucho saber lo que nos quieren decir. Nosotros recibimos de recompensa un rock heavy metal a todo lo que da”.

“No lo hagan porque gastan su dinero y nosotros no nos enteramos”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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