Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Coque Muñiz repasa su vida y trayectoria tras bajar 30 kilos: “Soy muy feliz”

Sin máscaras, el artista habla de su carrera, su familia, sus padres, los tropiezos en la vida y la importancia de ser siempre un hombre agradecido

Mayo 16, 2026 • 
Gilberto Barrera
coquepodcast.jpg

Coque Muñiz

Jorge “Coque” Muñiz ha cantado, conducido, hecho comedia, teatro, cine y televisión. Pero, por encima de todo, ha construido una carrera desde la cercanía con el público. En entrevista para TVyNovelas el podcast, el artista abre el corazón y comparte las lecciones que le dejaron su padre, su madre, la familia, los tropiezos y los escenarios.

¿Quién es Coque?
Pues, ya después de algunos años, no sé para dónde fui ni dónde estuve, pero sí me siento muy feliz de haber recorrido tantos espacios de la industria del entretenimiento (…) Yo soy de los primeros “nepobabies” que estaba ahí queriendo pelear por un espacio. Creo que soy una persona muy feliz y afortunada; quizá no soy el más exitoso, pero sí soy muy feliz. He incursionado en muchos terrenos y en cada uno he encontrado muy buenos amigos. Puedo voltear hacia atrás y hacia adelante con la seguridad de que tengo muy buenos amigos.

¿De dónde viene esa sencillez?
Creo que el ejemplo es muy importante, más que los consejos. Mi papá, con su forma de trabajar, fue eso. Yo siempre vi a un personaje muy amable con todo mundo. Mi mamá era la que nos ponía en nuestro lugar. Fuimos cuatro hombres y una mujer, imagínate. Cuando alguien decía: “Fulana, tráeme esto”, gritaba mi mamá: “Ya saben mandar, nada más les falta el dinero”. También decía: “Las estrellas en el cielo y los cabr… en la tierra”. Eso me ayudó mucho.

Te puede interesar:
alex-bisogno-pati-chapoy-.jpg
Famosos
Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy, le recuerda el karma y le advierte que la ex de Daniel solo “va a terminar por hundirla”
Mayo 15, 2026
 · 
MrPepe Rivero
silvia navarro.jpg
Telenovelas
¿Quién y cómo convenció a Silvia Navarro de volver a las telenovelas con “Guardián de mi corazón”?
Mayo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
awendy guevara.jpg
Famosos
Influencer exhibe a Wendy Guevara: “me quería cobrar por entrevistarla”
Mayo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Gaby-Platas.jpg
Famosos
Gaby Platas destapa agresiones de Paco de la O: “Me llegó a golpear, PATEAR, AMENAZAR, ahorcar”
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ramon-Ayala.jpg
Famosos
Exempleados de Ramón Ayala presentan nueva demanda por agresiones y HOSTIGAMIENTO SEXU4L contra su hijo
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cecilia-Tijerina.jpg
Famosos
Cecilia Tijerina, de ‘Muchachitas’, destapa que NO QUIERE volver a ver a sus compañeras de la novela, ¿por qué?
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Cuántas presentaciones haces al año?
Hay temporadas muy buenas, pero hay que estar siempre buscando. No es obligatorio que te contraten, pero es más fácil que te contraten por tu actitud que por el éxito que tuviste. Muchos empresarios buscan tener una recompensa económica cuando te llevan, pero si tu actitud es amable, agradeces y no das lata, muchas veces dicen: ‘Este cuate es buena onda, vente otra vez’. He tenido meses con 18 o 20 shows. No todos; ojalá fueran todos así. Me gusta trabaja y encontrar diversión a donde voy. Este es un trabajo que no tiene nada seguro.

¿La televisión te cambió la vida?
La tele, para nosotros los veteranos, era todo. El que entraba a la televisión lo conocían en todos lados. La gente se sentaba a ver Siempre en domingo con toda la familia. Si salías ahí, te veía todo el país. No porque fueras bueno o malo, sino porque no había tantas opciones. Ahora todos están viendo un programa y al mismo tiempo están con el teléfono. Es otro mundo artístico.

¿Qué aprendiste de conducir televisión?
Que el poder no era mío. El poder era la cajita, la oportunidad. Cuando estuve en televisión llegaban artistas enormes a saludarme, pero no era por mí: era porque yo conducía un programa exitoso en Televisa. Don Raúl Velasco me dijo: ‘Me vas a entender muchas cosas cuando termine este ciclo’. Y tenía razón. Es muy fuerte sentir el poder y luego darte cuenta de que no eres tú.

¿Cómo equilibraste la familia con tanto trabajo?
No siempre hay tiempo. Donde te da tristeza es cuando por un evento o una enfermedad no puedes estar. Pero trato de estar siempre comunicado. Mina me acompañaba al principio, pero se dio cuenta de que son unas verdaderas friegas: aeropuerto, camión, hotel, ensayo, show, cena de madrugada y otra vez carretera. Yo siempre traté de disfrutar a mis hijos de niños. No fui a una fiesta por quedarme con ellos. Siempre preguntaba: ‘¿Pueden ir los niños?’. Si no podían, no íbamos.

¿Qué significan tus hijos para ti?
Son muy buenos chavos. Muy educados. Insisto: las familias perfectas no existen. Cuando alguien quiere aparentar que es el mejor marido o el mejor papá, pura mad…, no es cierto. Tengo muchos defectos y les agradezco que me hayan aguantado. Mina siempre puso el orden. Yo llegaba a echar a perder la educación: que no se bañen, que coman pizza. Ella siempre estuvo pendiente.

¿Cómo te sientes después de bajar de peso?

Bien. Bajé como 30 kilos, aunque en Navidad subí. El doctor me dijo que, si bajé rápido, podía subir más rápido si no me cuidaba. Lo hice por salud, porque cada kilo era malo para mi respiración. También porque la ropa ya era un tema. Llegó un punto en que en España me mandaron a las tallas grandes, y me dolió mucho”.

¿Qué le dirías al Coque de la infancia?
Que ya se porte bien. En la escuela siempre estuve castigado. Siempre hablaba cuando no debía. Tengo ese impulso de decir algo cuando la gente está tensa.

coque-podcast.jpg

¿Te consideras un hombre pleno?
Sí, soy muy afortunado. Tuve una mamá guerrera, mis hermanos han sido muy importantes, mi papá me dio todo lo que un papá le puede dar a un hijo. Tengo una familia que amo y sigo disfrutando mi trabajo. A veces quiero más, a veces siento que no decidí bien algunas cosas, pero pleno sí. Me gusta ver a mis amigos triunfar. Cuando a un amigo le va bien, le marco y le digo: ‘Qué bueno’. Le doy gracias a Dios de conocerlo.

¿Te falta algo?
Trabajar, seguir trabajando. Siempre falta algo, aunque también hay que saber irse a tiempo. Mi papá tuvo ese valor. Supo trabajar mucho y guardarse para tener una vida digna y cómoda. Los artistas no tenemos seguro social ni jubilación. Nadie te jubila.

¿Qué le dices a quienes quieren ser como tú?
No creo ser ejemplo para nadie. Me dijeron muchas veces que no era conductor, ni cantante, ni actor, ni comediante, pero en todas me metí. A lo mejor perdí tiempo, pero gané experiencia.

coque muñiz No te pierdas
Gilberto Barrera
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bobby larios niurka bruno.jpg
Famosos
Niurka y Bruno se burlan de Bobby Larios y aseguran que tenía un plan maquiavélico en su contra
Mayo 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
karyme lozano cristian de la fuente.jpg
Famosos
Karyme Lozano ya perdonó a Cristián de la Fuente pero hay cosas que no haría por él
Mayo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
alex fernandez vicente fernandez.jpg
Famosos
Alex Fernández responde a la avalancha de críticas por la inclusión de Ángela Aguilar en el homenaje a Chente
Mayo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
suavecito queen buensrostro kim shantal.jpg
Famosos
Suavecito, el infiel de La Mansión VIP, se queda sin Queen Buenrostro y sin Kim Shantal
Mayo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
nuevo-leon-rumbo-a-la-fiesta-futbolera-mas-esperada-fan-fest-line-up-artistas.png
Especiales
Nuevo León rumbo a la fiesta futbolera más esperada
Mayo 15, 2026
 · 
TVyNovelas
luis miguel.jpg
Famosos
¿Luis Miguel está en el hospital? Reportan que tendría problemas cardíacos: Esto se sabe
El cantante habría ingresado el lunes y ahí permanece, siempre acompañado de Paloma Cuevas
Mayo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
Claudine-Longet.jpg
Famosos
Muere actriz que LE DISPARÓ A SU NOVIO, un esquiador olímpico, y que dijo que todo “fue un accidente”
Estaban en Aspen y ante el accidente mortal, ella fue condenada por homicido y cumplió 30 días en prisión.
Mayo 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Divorcios.jpg
Famosos
¿Trae maldición al amor entrar a ‘La Casa de los Famosos’? Estos exparticipantes YA SE DIVORCIARON
Varios concursantes han entrado al reality con una envidiable relación de pareja y a su salida al mundo real todo se derrumbó.
Mayo 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez