Karyme Lozano ya perdonó a Cristián de la Fuente pero hay cosas que no haría por él

La actriz ha dicho que el chileno ejerció violencia laboral en su contra en 2013

Mayo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
Actuaron juntos en “Quiero amarte”

Karyme Lozano tuvo un lapso de 10 años de retiro de las telenovelas; desde 2013 hasta 2023.

La razón fue revelada apenas en 2024, cuando la actriz contó que en aquel 2023 sufrió violencia laboral de parte de Cristian de la Fuente.
Karyme dijo en aquella ocasión en una entrevista con Televisa Espectáculos:
“Fue algo muy fuerte porque hasta que tomé terapia pude entender porque me fui (de la televisión) durante tantos años”.
Dejo claro que nunca volverá a trabajar con él y le mandó un contundente mensaje:

“Que tome terapia porque eso te ayuda a descubrir por qué violentas... pero debes tener humildad y reconocer que tienes que crecer y si eres una persona narcisista es difícil que lo reconozcas”.

“Ya perdoné a Cristián de la Fuente”

A dos años de aquellas declaraciones, Karyme retomó el tema pero con una nueva perspectiva.

“Yo no le deso el mal y la verdad es que ya está perdonado en mi corazón. Creo que el perdón es lo mejor para uno mismo":
Desde que volvió a la televisión, Karyme Lozano ha retomado su carrera con ánimo y mucho trabajo. Ha hecho cuatro telenovelas y se dice bastante sana emocionalmente.

“Yo tomé terapia y entendí por qué me dejaba violentar”.

Sin embargo, hay ciertos límites que ha decidido poner respecto a Cristian dela Fuente.

“Él me dalo mismo. No iría a comprar un boleto para irlo a ver al teatro porque aunque ya está perdonado, no soy santa... quisiera ser santa pero todavía me falta”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
