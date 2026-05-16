Mhoni Vidente alerta a Vadhir Derbez: le salió la carta del diablo por el caso de presunto abuso

Vadhir Derbez enfrenta una acusación por presunto abuso contra una modelo que lo denunció ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

El hijo de Eugenio Derbez es señalado de presuntamente haber cometido el delito durante un receso de la grabación de un video musical. Él niega las acusaciones y ha presentado públicamente videos del momento en que supuestamente ocurrieron los hechos y en los cuales se puede ver que está en el set participando en las grabaciones.

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Mhoni Vidente, sin embargo, no ve un buen futuro par Vadhir con este caso.

“Vadhir es acuario, talentoso, hijo de Eugenio que trae una acusación muy fuerte. Le sale la carta del loco y del diablo lo que significa que es una venganza en contra del papá y de la familia”.

¿Cuál es el futuro de Vadhir Derbez?

El augurio de la tarotista es que a pesar de los esfuerzos legales por demostrar su inocencia, Vadhir perderá el caso en tribunales.

“Lo que tiene que hacer es buscarse mejores abogados y tratar de llegar a un acuerdo pero lamentablemente yo lo veo pisando la cárcel”.

Mhoni Vidente recordó otros casos de famosos, artistas y futbolistas que han estado en situaciones similares.