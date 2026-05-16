Niurka y Bruno se burlan de Bobby Larios y aseguran que tenía un plan maquiavélico en su contra

Niurka asegura que su participación en La Mansión VIP estaba planeada para hacerla quedar mal.

La cantante, bailarina y actriz estuvo solamente una semana en el reality show y cuando fue eliminada decidió llevarse consigo a su novio Bruno, quien también participaba.

“Lo que pasa es que este tipo (HotSpanish, creador de La Mansión VIP) quería que la gente creyera que Bruno me iba a traicionar. Por eso le insistió que se quedara”.

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Dentro de ese mismo plan, dicen Niurka y Bruno, también estaba planeada la entrada de Bobby Larios a La Mansión VIP.

La respuesta de Niurka a Bobby Larios

Larios y Niurka vivieron un escandaloso romance que terminó de manera estrepitosa y desde entonces son antagonistas cada vez que coinciden.

“Lo que ellos querían es que se quedara Bruno dentro de la Mansión para que entrara Bobby y tuvieron un encuentro”, dice Niurka.

Larios, cuando Niurka y Bruno salieron del reality, hizo varias transmisiones en vivo en las que menospreció a Bruno al asegurar que no tenía voluntad propia.

“Alguien que lo salve, que lo saque de ahí”, dijo Bobby en referencia a su relación con la cubana.

Ahora la cantante y su novio contraatacan y aseguran que Larios hizo esas transmisiones por frustración.

“Lo que pasa es que él tenía este plan de entrar a La Mansión para hacer creer a la gente que Bruno me traicionaba. Lo sabemos porque ese show se trató de eso siempre, de meter ex y de cuernudos. Pero como no lo dejé hacer eso, entonces se sintió frustrado”.

Finalmente, Bruno reiteró se reto a Bobby para subirse al ring en alguna de las peleas de exhibición que están de moda.

