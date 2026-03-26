Famosa conductora de TV muere tras OCULTAR una enfermedad terminal: “Nunca faltó a un día de grabación”

“Cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía”.

Con un desgarrador mensaje por parte de su familia, se confirmó el deceso de una famosa y querida presentadora de televisión. La conductora fue diagnosticada con una enfermedad terminal que le arrebató la vida a los 54 años.

Fue a través de redes sociales que la familia de comunicadora escribió un desgarrador mensaje para darle el último adiós, y además contaron cómo fueron sus últimos momentos de vida.

Se trata de Mel Schilling, colaboradora de la emisión ‘Married at First Sight’ que se transmite en Australia.

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La familia Schilling dedicó hermosa palabras acompañadas de una serie de fotografías que colgó en sus redes sociales narrando que Mel estuvo rodeada de sus seres amados y que su último pensamiento estuvo dedicado a su esposo y su hija.

“Melanie Jane Brisbane-Schilling falleció hoy en paz, rodeada de amor. En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, me acercó y me susurró un mensaje para ‘Maddie’ y para mí que me reconfortará el resto de mi vida”, se lee en el mensaje.

Además, en otro fragmento del texto, la familia recordó que hace dos años la conductora fue diagnosticada con cáncer de colon, mismo que hizo metástasis en sus pulmones y cerebro. De inmediato, la presentadora y su familia recibieron el apoyo de sus seguidores.

“Cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó y nunca dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía, y nunca faltó a un solo día de grabación”, indicaron.

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¿Quién es Mel Schilling?

Fue una famosa y querida presentadora de televisión que obtuvo gran parte de su popularidad gracias al trabajo que hizo en la emisión ‘Married at First Sight’.

El pasado 12 de marzo, Mel informó que en 2023 fue diagnosticada con cáncer de colon y para febrero la enfermedad había invadido sus pulmones y cerebro.

Trascendió que Schilling también era psicóloga y asesora de relaciones.

Descanse en paz.