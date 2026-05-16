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Capi Pérez, en problemas: hizo “un chiste tonto” con Santos Bravos, se disculpa pero los fans no lo perdonan

El comediante fue acusado de ser irrespetuoso y tener actitudes de acoso contra uno de los integrantes

Mayo 16, 2026 • 
Alejandro Flores
capi perez santos bravos.jpg

Capi Pérez hizo el chiste con Ale

Instagram

El Capi Pérez entregó junto con Karla Díaz un premio a Santos Bravos, la primera agrupación de K-Pop con integrantes latinos.

Y en ese momento, el conductor improvisó una actitud que a él le parecía graciosa, acorde con el humor que siempre ha manejado, pero que resultó en un escándalo.
Capi se acercó a Ale, uno de los integrantes de Santos Bravos y simuló olerlo y con mímica hizo alusión a su físico.
Los fans de la banda lo consideraron primero una falta de respeto y luego una acción de acoso en contra del cantante.
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La disculpa del Capi Pérez y la reacción de los fans

El perfil del Capi se llenó de comentarios en su contra, exigiéndole respeto hacia Ale y pidiendo que fuera despedido.
El comediante reaccionó con un video en el que ofreció una disculpa a los fans y al cantante.

“Este es un video específicamente para las fans de Santos Bravos. Ellas han manifestado en mis redes sociales su indignación por un chiste tonto que hice ayer con otro grupo de fans que estaba ahí, donde les dije que Alejandro, miembro del grupo, olía rico y que tenía buen trasero. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí y también a Alejandro, en caso de que llegue a ver esto, también una disculpa, compa Alejandro, y máximo respeto”.
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Los comentarios de los fans, sin embargo, no cesaron y por el contrario arreciaron pues consideraron que el Capi no fue honesto y sus disculpas sonaban “falsas”.

Aunque los comentarios en ese video están desactivados, los fans usaron otras publicaciones para escribir mensajes de descontento.

Capi Pérez Santos Bravos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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