Abelito protagoniza ‘Abelito de la guarda': “Estoy cumpliendo mi sueño de niño”

Con gratitud y nerviosismo a partes iguales, el cantante y actor Abelito recibe su primer protagónico en el proyecto “Abelito de la guarda”. Lo que comenzó como un sueño de infancia se ha convertido en uno de los momentos más importantes de su carrera, confiesa en entrevista con TVyNovelas.

“Este protagónico me tiene emocionado; es un choque de sentimientos porque me trae feliz, pero también sé que es una gran responsabilidad”, expresó el artista, quien comparte escena con figuras de amplia trayectoria como Raquel Bigorra, Ricardo Fastlich, Ricardo Margaleff y Maribel Guardia.

“Estar aquí, con este elenco, es algo muy bonito. Personas con las que ya había compartido proyectos anteriormente en El príncipe del Barrio y el Tenorio cómico, son muchas caras conocidas, lo cual me llena de orgullo, porque me siento cobijado”.

A pesar del apoyo, el actor reconoce que asumir el liderazgo de una serie no ha sido sencillo, confiesa haber enfrentado el llamado “síndrome del impostor” al rodearse de colegas con gran experiencia.

“Me pasa mucho lo del síndrome del impostor —admite—. Aunque me siento cobijado, pienso en el ‘colmillote’ que tienen, y ahora soy el protagonista. Se siente esa responsabilidad en los hombros de dejar toda el alma y el corazón, de no fallarles y quedar mal. No me queda más que aprender de ellos, de toda su trayectoria. Los admiro y respeto”, enfatiza.

El intérprete subraya que el objetivo de la serie es “reunir de nuevo a toda la familia mexicana, que puedan compartir este tiempo de sentarnos en la sala con los nuestros. Esa es nuestra apuesta”.

En medio del crecimiento profesional, Abelito reflexiona sobre la exposición mediática y la necesidad de mantenerse centrado. Destaca el papel fundamental de su familia y del público. “A veces es difícil —señala—. Te encuentras con todo tipo de situaciones que te pueden desestabilizar. Pero lo que hace que no pierdas el piso siempre es el cariño de la gente. Mi mamá diario me lo recuerda: ‘No pierdas el piso y no olvides a Dios’. Llega un punto donde le digo ‘ya, mamá’, pero sé que alguien te lo tiene que recordar. El regaño de la mamá siempre ubica”.

No menos importante es el público: “Ellos también te ubican, porque cuando ya no eres amable lo perciben y se van. Hoy hay muchos creadores de contenido, mucha gente dedicada a la tele y a la ‘artisteada’, y uno tiene que tratar de mantenerse firme para mantener al público contigo”, expresa.

Además de su faceta actoral, Abelito continúa impulsando su carrera musical. Aprovecha la flexibilidad de sus propios estudios para grabar canciones incluso después de largas jornadas de grabación. “Yo llevo cantando desde los siete u ocho años y hoy poder aterrizarlo de manera profesional es como un complemento de mi carrera. Pero lo que busco es esto: justamente ya estar en un protagónico de serie, de películas. Se viene una sorpresa que ya luego contaré: es una peli muy buena. Estoy cumpliendo mi sueño de niño, todo lo que yo buscaba desde niño”.