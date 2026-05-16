Mariana Botas: El odio no la rompió y la hizo más fuerte

Mariana Botas está en un momento clave de su vida. No es solo una etapa de trabajo constante o de múltiples proyectos en marcha; es, sobre todo, un periodo de transformación personal que ha sabido construir a partir de la exposición, la crítica y el cariño del público tras su participación en La casa de los famosos hace casi un año.
Lejos de quebrarse, la estrella de comedias como Una familia de diez decidió tomar esa experiencia como un punto de inflexión. Hoy se muestra más consciente de quién es, de lo que quiere y del tipo de proyectos que desea impulsar. Esa evolución es evidente en su regreso a los escenarios con La señora presidenta, donde no solo participa, sino que brilla con una seguridad renovada.
“Estoy muy feliz, muy emocionada porque es una obra en la que pude estar desde la primera temporada y me hace feliz porque todos nos llevamos increíble, porque es una obra divertidísima para un público extenso, porque desde los 13 años pueden ir”, compartió Botas en entrevista con TVyNovelas.
Dentro de la obra, Mariana interpreta a Altagracia, un personaje que no formaba parte de la historia original. “Así es, Altagracia no existía en la historia original, y la verdad es que ha sido muy divertido interpretarlo, es un personaje que es muy simpática, es canija, de alguna forma, porque le sabe los secretos a la gente en esa casa. Entonces anda ahí chantajeándolos para no contar lo que sabe”.
El fenómeno mediático que vivió tras el reality marcó un antes y un después en su vida, pero a pesar de la intensidad del juicio público en redes sociales, su balance es positivo.
“Me siento muy agradecida con La casa de los famosos, con el cariño del público, la gente que llegó a mí por este proyecto, la gente que ya me conocía y estando adentro me apoyó, la siento más cerca, llegan a mis obras, me dan regalos, en mis obras siempre están presentes, me han hecho ganar premios en internet y creo que esta exposición, que es brutal y masiva, te deja cosas bonitas, muchos aprendizajes y me quedo con lo lindo”, aseguró Mariana a esta publicación.
Sin embargo, la actriz reconoce que el hate fue una parte inevitable del proceso y la tomó por sorpresa.
“No lo esperas porque no lo has vivido nunca, tal vez te imaginas un poco, pero creo que hasta que no lo vives no sabes lo grande que es, así como para bien como para mal. El cariño es desmedido también y el hate pues toca, es parte de, siempre lo he dicho: no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, a mí tampoco me cae bien toda la gente, pero creo que es un tipo de fanatismo que se adquiere en este tipo de programas que llega a tanta audiencia, al final pasa y la gente que realmente conecta contigo es la que se queda”.
Hoy, la actriz habla desde la tranquilidad que le da haber superado ese momento. “La gente que te ataca en redes al final desaparece, se van por otra persona o se cansan. Por eso es algo que hoy no me afecta, en su momento fue abrumador, pero siempre lo bueno fue más grande y eso a mí me hace muy feliz”, afirmó.
Esa vivencia dejó huella en su forma de verse a sí misma. “No soy la misma mujer, creo que siempre estamos en constante cambio como seres humanos y después de un proyecto tan grande, que marcó mi vida como fue La casa de los famosos, obviamente hay una Mariana antes y después”, confesó Mariana Botas.
Hoy, Mariana Botas vive con una mayor claridad emocional. Se siente orgullosa de su camino y de lo que está por venir.
“Estoy en un momento de mi vida en el que estoy contenta con mi persona, con lo que tengo, con lo que ha llegado a mí, orgullosa y trabajando para seguir dándole con todo”.
En lo profesional, atraviesa una etapa de gran actividad. Además de La señora presidenta forma parte de otros proyectos teatrales como Monólogos de la vagina mientras que su pódcast Envinadas continúa creciendo y consolidando una comunidad fiel. “Hay un par de proyectos ahí que están caminando; todavía no puedo dar muchos detalles, pero pudiera ser televisión, plataformas. En el caso de Envinadas va por la temporada 10, trabajando mucho para darle a nuestro fandom lo que nos ha pedido, queremos hacer los show en vivo, creo que eso se puede concretar a mediados de año, entonces estamos trabajando en eso”, adelantó.