Alex Fernández responde a la avalancha de críticas por la inclusión de Ángela Aguilar en el homenaje a Chente

La Ley del Monte es una canción emblemática en la carrera de Vicente Fernández.

El éxito de la canción fue tan arrollador que se convirtió también en película con una de las historias mejor logradas en la cinematografía de Chente ya que fue una adaptación de la novela “El niño de la bola”, ubicado en la época de la Revolución Mexicana.

Ahora vuelve a ser motivo de discusión pero por una polémica: en el nuevo disco tributo a Vicente Fernández se incluye este tema interpretado a dueto por Vicente Fernández (que dejó la voz grabada para un dueto) y Ángela Aguilar.

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¿Qué respondió Alex Fernández sobre el dueto de Ángela Aguilar con Vicente Fernández?

Vicente Fernández Jr. ha explicado que este disco-homenaje es parte de las instrucciones que dejó su padre para utilizar el material inédito que grabó en sus últimos años.

Sin embargo, el dueto con Ángela Aguilar generó tal descontento que Alex Fernández, nieto del Charro de Huentitán, decidió publicar una nota aclaratoria en su cuenta de Instagram.

Alex Fernández tiene ahora mismo un fuerte impulso mediático gracias a su participación en el programa “Juego de voces: Hermanos y rivales”, por lo que muchos usuarios de redes sociales decidieron escribir en su perfil para reclamar por la inclusión de Ángela.

El hijo de Alejandro Fernández se deslindó del disco y cualquier decisión que se tomó al respecto.

“Por los mensajes que me están llegando, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco”, escribió en uno de sus mensajes anclados de su perfil.

Durante su participación en “Juego de Voces”, Alex se enfrentó a algunas versiones de que está distanciado de su padre y su familia.

Aunque no lo ha aceptado públicamente, sus fans notaron que no hubo ninguna muestra de apoyo de parte su padre Alejandro, ni en el programa ni en redes sociales, donde se había lanzado un reto para que él respondiera.

