Conductor de noticieros en Televisa se DESMAYA en vivo, sufre terrible golpe y lo trasladan a urgencias

Hace unos días se hizo público que uno de los conductores de noticias de TelevisaUnivision se desmayó en vivo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Al interior de los foros de grabación se encendieron las alarmas ante el desplome del presentador que tuvo que ser trasladado de emergencias a un hospital cercano.

TE RECOMENDAMOS: Cantante de cumbia vuelve a APUÑALAR a su esposa… ¡ya la había acuchillado cinco veces!

¿Cuál es su estado de salud?

El comunicador Félix de Bedout se desplomó minutos antes de entrar al aire este 14 de enero, lo que impidió que condujera la emisión y tras desmayarse, se golpeó fuertemente la cabeza; además, fue reemplazado por otro conductor en pleno programa.

Tras circular la noticia del incidente, fue el propio Félix quien reapareció y destapó cuál es su estado de salud.

Fue a través de su cuenta oficial de X que el conductor de noticias rompió el silencio y reveló por qué se desplomó en vivo y detalló cómo está tras varios estudios médicos.

“Muchas gracias por todos sus mensajes después del pequeño susto del desmayo, que por fortuna sólo me dejó herido el orgullo, todos los exámenes salieron bien, afortunadamente. Nos oímos y nos vemos mañana. Y de nuevo muchas gracias, con cada mensaje me siento mejor”, indicó de Bedout.

LEE TAMBIÉN: 15 perros ATACAN brutalmente a abuelita de 79 años que caminaba por la calle… ¡todos eran del mismo dueño!

¿Quién es Félix de Bedout?

Es un reconocido periodista y conductor de noticias de TelevisaUnivision. Es originario de Colombia y nació en junio de 1964.

Es el presentador del noticiero Univision Fin de Semana; además ha trabajado en prestigiosos medios colombianos, como W Radio Colombia.