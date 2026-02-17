Suscríbete
Viral

Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie

La mujer de 52 años fue encontrada por personal del hotel luego de que no respondiera a reiterados llamados.

Febrero 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Productora-Dana-Eden.jpg

La creadora de contenido fue descubierta en un hotel en Grecia.

Instagram

“Pedimos preservar la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”.

Una famosa y querida productora fue hallada sin vida en un hotel en Atenas, Grecia, en medio de las grabaciones de la cuarta temporada de su exitosa serie el domingo 15 de febrero.

Dana Eden, productora de ’Tehran’, fue descubierta por su hermano en la habitación de un hotel, luego de que no respondiera a sus mensajes.

Medios locales recogen que las autoridades no sospechan de ningún acto criminal, sin embargo, ordenaron una autopsia para aclaras detalles sobre su muerte. Asimismo señalan que los agentes recopilan imágenes de las cámaras de seguridad y testimonios de los empleados del hotel.

TE RECOMENDAMOS: Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”

Según informaron medios locales griegos, el cuerpo fue descubierto por personal del hotel luego de que la productora no respondiera a reiterados llamados. La policía acudió al lugar y activó el protocolo correspondiente para muertes no esperadas en establecimientos turísticos.

Fuentes cercanas al caso indicaron que no se hallaron indicios inmediatos de violencia en la escena, aunque la investigación permanece abierta hasta tanto se conozcan los resultados de la autopsia.

El entorno profesional de la productora confirmó que se encontraba en Grecia por motivos laborales y reuniones vinculadas a futuros proyectos internacionales.

En diversos espacios en la prensa se dijo que la productora israelí, de 52 años, supuestamente se habría quitado la vida, por ello ‘Donna and Shula Produccions’, creadora de la serie ’Tehran’, emitió un comunicado para aclarar los hechos.

“La productora desea aclarar que los rumores sobre una muerte criminal o relacionada con el nacionalismo no son ciertos y carecen de fundamento”, escribieron.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
“Hacemos un llamado a los medios de comunicación y al público para que se abstengan de publicar suposiciones no verificadas y que se comporten con responsabilidad y sensatez. Este es un momento de gran dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos preservar la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”, agregaron.

La noticia de la muerte de Dana Eden también fue confirmada por ‘Kan’, emisora nacional pública de Israel y por Apple TV+, quienes compartieron con Entertainment Weekly que Dada fue “una productora extraordinaria y socia creativa”.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Dana Eden“, expresaron.

LEE MÁS: Madre de conductora de televisión está desaparecida: hay una MACABRA pista y posible “escena del crimen”

Eden alcanzó la fama en 2020 tras el estreno de la serie ‘Tehran’, thriller de espionaje que, un año después, la llevó a ganar un Premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Abuela-influencer-Mónica-Mancini.jpg
Viral
Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sturla atleta infiel.jpg
Viral
Atleta infiel gana medalla en las Olimpiadas y usa el premio para pedir perdón a su novia; ella responde
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Caso-Jeremy.jpg
Viral
Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jocabed-Betanzos.jpg
Viral
Exregidora entró al quirófano para arreglarse la nariz y terminó con un DERRAME CEREBRAL masivo
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fátima-Bosch.jpg
Famosos
Fátima Bosch se DESPLOMA y cae en carro alegórico mientras saludaba en un desfile en Ecuador
La ‘Miss Universo’ fue invitada en el ‘Desfile de la Fiesta de Fruta y de las Flores de Ambato’.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dolores-Muñoz-Ledo.jpg
Famosos
Querida actriz de doblaje y voz de ‘Chip y Dale al rescate’ FALLECE a los 107 años
La industria del doblaje está de luto tras perder a una de sus voces más queridas y longevas.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
salma hayek (1).jpg
Famosos
El histórico discurso de Salma Hayek al ganar su premio TVyNovelas; “Gracias a mis pocos amigos”
La actriz mexica tuvo una historia corta en los melodramas pero muy exitosa
Febrero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
aislinn derbez (1).jpg
Famosos
Aislinn Derbez revela su secreto para mantenerse delgada y no es el gimnasio ni una dieta
La actriz, de hecho, confesó que le encanta comer gorditas y quesadillas
Febrero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores