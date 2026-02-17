Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie

“Pedimos preservar la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”.

Una famosa y querida productora fue hallada sin vida en un hotel en Atenas, Grecia, en medio de las grabaciones de la cuarta temporada de su exitosa serie el domingo 15 de febrero.

Dana Eden, productora de ’Tehran’, fue descubierta por su hermano en la habitación de un hotel, luego de que no respondiera a sus mensajes.

Medios locales recogen que las autoridades no sospechan de ningún acto criminal, sin embargo, ordenaron una autopsia para aclaras detalles sobre su muerte. Asimismo señalan que los agentes recopilan imágenes de las cámaras de seguridad y testimonios de los empleados del hotel.

Según informaron medios locales griegos, el cuerpo fue descubierto por personal del hotel luego de que la productora no respondiera a reiterados llamados. La policía acudió al lugar y activó el protocolo correspondiente para muertes no esperadas en establecimientos turísticos.

Fuentes cercanas al caso indicaron que no se hallaron indicios inmediatos de violencia en la escena, aunque la investigación permanece abierta hasta tanto se conozcan los resultados de la autopsia.

El entorno profesional de la productora confirmó que se encontraba en Grecia por motivos laborales y reuniones vinculadas a futuros proyectos internacionales.

En diversos espacios en la prensa se dijo que la productora israelí, de 52 años, supuestamente se habría quitado la vida, por ello ‘Donna and Shula Produccions’, creadora de la serie ’Tehran’, emitió un comunicado para aclarar los hechos.

“La productora desea aclarar que los rumores sobre una muerte criminal o relacionada con el nacionalismo no son ciertos y carecen de fundamento”, escribieron.

“Hacemos un llamado a los medios de comunicación y al público para que se abstengan de publicar suposiciones no verificadas y que se comporten con responsabilidad y sensatez. Este es un momento de gran dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos preservar la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”, agregaron.

La noticia de la muerte de Dana Eden también fue confirmada por ‘Kan’, emisora nacional pública de Israel y por Apple TV+, quienes compartieron con Entertainment Weekly que Dada fue “una productora extraordinaria y socia creativa”.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Dana Eden“, expresaron.

Eden alcanzó la fama en 2020 tras el estreno de la serie ‘Tehran’, thriller de espionaje que, un año después, la llevó a ganar un Premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática.