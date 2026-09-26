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Manelyk González narra entre lágrimas que sufrió 4bus0 s3xu4l CUANDO ERA NIÑA: “me sentía sucia”

Manelyk les contó a sus compañeros de ‘La Granja VIP’ que enfrentó el trauma de haber sido abusada y que eso derivó en una fuerte depresión.

Septiembre 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Manelyk González reveló que fue abusada cuando era niña.

Getty Images/YouTube

“Me vino ansiedad, me vino depresión. Yo me sentía la más perra, la más segura”.

La famosa Manelyk rompió en llanto en ‘La Granja VIP’ al relatar que sufrió abuso sexual cuando apenas era una niña. El trauma de aquel ataque le dejó secuelas que la acompañaron en su vida adulta, según contó.

La granjera dijo que asimilar ese evento le resultó bastante complejo, pues los sentimientos de culpa que experimentó eran recurrentes.

Fue durante una dinámica grupal donde Manelyk narró que lo que le pasó estuvo fuera de su consciente hasta que un hecho posterior le hizo recordar el abuso que vivió cuando era pequeña.

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González reconoció que durante mucho tiempo sintió vergüenza de abordar el tema de forma pública por considerar, de forma equivocada, que ella tenía la culpa de lo que le había pasado.

“A mí me hicieron recordar un abuso sexual que tuve pequeña y yo por algo lo tenía bloqueado”, confesó.

Manelyk detalló que el sentimiento de vergüenza le impidió buscar ayuda inmediata.

Luego dijo que haber recordado el suceso le provocó un colapso en su percepción personal y en su estabilidad emocional, afectando la seguridad que proyectaba.

“Me vino ansiedad, me vino depresión. Yo me sentía la más perra, la más segura”.

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ relató que tras la reaparición del trauma comenzó a sentirse insegura, culpable e incómoda con su apariencia física, lo que derivó en constantes cuestionamientos sobre su propia identidad.

Explicó también que en una primera instancia culpó de sus problemas de salud mental a la persona que la hizo recordar el episodio. Y ante la falta de procesamiento del abuso modificó la manera en que se vinculaba con los hombres, estableciendo límites emocionales para protegerse del entorno.

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“Era una barrera que yo me ponía y que utilizaba los hombres, porque en realidad buscaba a la persona que me hizo daño”, sostuvo.

Finalmente, dijo que para superar el trauma y sus secuelas, “me acerqué muchísimo a Dios como para salir de todo eso que me estaba pasando”, concluyó.
Manelyk La Granja VIP abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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