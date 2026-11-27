“Hasta allá, hay como una casa, ahí venden. ‘Dame una droga’, se dice”.

Un video publicado por N+ documenta cómo un menor de 8 años camina por la calle mientras fuma un cigarro de marihuana.

“Te va a dañar”, se oye a un señor.

“No, no me va a dañar nada”, dice el niño.

En el clip se escucha a un adulto decirle al niño que no fume eso, que no sirve. Como respuesta, el pequeño responde que sí sirve y revira con un “¿por qué?”.TE RECOMENDAMOS:Después lo interroga por el lugar en donde habría encontrado el cigarro, a lo que el niño le dice que lo compró, que un amigo le enseñó.

El medio advierte que el pequeño fue sorprendido fumando marihuana en las inmediaciones de un mercado público en el municipio San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 2 de noviembre.

“Sale en 120 una droga”, dice un menor. “¿En dónde la venden?”, se escucha a un adulto. “Hasta allá, hay como una casa, ahí venden. ‘Dame una droga’, se dice”, explica el menor.

“Las drogas que antes, digamos, se iban hacia el norte, hoy se distribuyen a los largo y ancho de la entidad que está afectando ya no solamente a comunidades urbanas, sino particularmente a las comunidades rurales”, indica Gerardo González, investigador del departamento de salud de Chiapas.

Y que los menores conocen cuánto cuestan las drogas y dónde las venden.Al tiempo, se detalla que en los últimos tres años, el consumo de drogas y alcohol se incrementó entre los menores de edad en San Cristóbal y una veintena de municipios en la región de los Altos, Selva, Centro y Fronteriza de Chiapas, plazas que se disputan los cárteles.“El gramo te lo dejan en 100 varos”, dice una voz infantil.

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De acuerdo a la investigación, en los llamados puntos los narcomenudistas venden marihuana, cocaína, cristal y piedra a los menores de edad como si fueran dulces.

También mencionan el incremento de niños y niñas que están ingresando a centros de rehabilitación o anexos en sus 10 u 11 años.