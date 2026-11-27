“No entiendo todo el hate que se generó por ese video”, dice Saúl Becerril en un video en el que responde a la funa que vive desde hace unos días.

Becerril es un joven influencer que se dedica a publicar contenido sobre estilo de vida en la Ciudad de México, incluyendo gastronomía.

Y en ese aspecto fue que llegó a Maggie’s, un local que se presenta como “Laboratorio de tortas” y que usa cajas de mercado de plástico como sillas.

En este lugar, Becerril hizo una prueba gastronómica: compró una torta de huevo y la probó mientras habla frente a cámara para dar su reseña.

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Su calificación fue aprobatoria pero lo que llamó la atención fue que en un momento del video menciona el costo: “pagué más de 200 pesos por esta tortita de huevo”.

¿Por qué le tiraron hate al influencer Saúl Becerril y su torta de huevo?

El video se viralizó cuando un chef profesional lo retomó para comentar, de manera sardónica, lo absurdo de esa torta en particular.

Becerril publicó entonces otro video para argumentar su reseña.

“Entiendo que fue absurdo. Pero quiero que entiendas que todo es un plan súper chill, que se te antojen las cosas, entretenerte”.

Y su siguiente paso para enfrentar la funa fue echarse para adelante con los food taste absurdos: fue a un lugar de pizzas donde hay rebanadas de más de 200 pesos.

Y publicó un mensaje retador:

“Imagina estarme criticando por una torta de huevo de 200 pesos mientras yo me estoy comiendo una rebanada de pizza de 200 pesos en un plato de cartón”.

Y otra vez los comentarios fueron adversos.