“Como director de Joya 93.7 y comunicador de muchos años, he hablado de respeto, de dignidad, de integridad y de cuidado de las personas”.

Esta es una parte del mensaje que Mariano Osorio decidió leer al aire luego de que se dio a conocer que Francisco Aguirre, quien fue presidente de Grupo Radio Centro hasta la semana pasada, fue acusado por su hijastra, Ximena Santaolalla, por abusar de ella desde los 5 años y hasta que cumplió 14.

Ximena es hoy una escritora y tiene una familia y decidió que era momento de hacer la denuncia pública con una entrevista con el diario El País publicada el martes.

Radio Centro publicó este miércoles un comunicado en el que se deslinda de Francisco Aguirre: señala que ya no ocupa ningún puesto dentro del grupo radiofónico y que por tanto será él, de manera personal, quien responda a las acusaciones.

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¿Qué dijo Mariano Osorio de la denuncia de Ximena Santaolalla contra su padrastro?

En medio de esta situación, Mariano Osorio, director de Joya 93.7, estación que pertenece a Grupo Radio Centro, habló en su programa para refrendar su compromiso con los valores que, explica, siempre ha defendido.

“Reafirmo una vez más esta mañana que esos valores siguen siendo el centro de lo que hacemos aquí”.

Se tomó también varios minutos para mencionar a Ximena y el valor de lo que decidió emprender con su denuncia contra el expresidente de la empresa para la que trabaja Mariano Osorio.

“Quiero expresar mi más profundo respeto y sentida solidaridad a todas las personas que han vivido cualquier forma de violencia o abuso sexual. Detrás de cada una de esas historias hay un dolor que no se mide solo por los años de silencio; radica en esa vergüenza que, como ha dicho ella, no le corresponde, en el peso de cargar algo que nunca debió cargar y en la dificultad enorme de decidirse a hablar, especialmente cuando se trata de abusos sufridos en su infancia”, dijo Mariano Osorio durante su programa matutino.

El mensaje de Ximena Santaolalla que se escuchó en Radio Centro

Ximena Santaolalla aceptó una segunda entrevista este miércoles para Aristegui Noticias, sitio de internet fundado por Carmen Aristegui, el cual tiene un convenio con Radio Centro para transmitir el noticiario matutino.

Aristegui contó al aire, minutos antes de entrevistar a Ximena, que decidió informar a los directivos de Radio Centro sobre el tema. Y ninguno de ellos se opuso a que el noticiario saliera al aire tal y como siempre sucede.

Durante la charla, Ximena se refirió una cierta responsabilidad moral de Grupo Radio Centro.

“Yo sí me atrevería a pedirle a Grupo Radio Centro que piense en la posibilidad de hacer una reparación social. Tiene los medios, tiene el alcance, tiene la posibilidad de hablar más del tema”, expresó.

Santaolalla dijo que la empresa podría, como parte de esa reparación social, asumir públicamente compromisos específicos para difundir información sobre violencia sexual infantil y promover una agenda pública federal que permita mejorar los mecanismos de prevención.

“¿Por qué no comprometerse a usar su voz y la extensión a la que llegan sus estaciones de radio a millones de personas para hablar de este tema, para invitar expertos, para conversarlo, para empujar a que haya una agenda pública federal que ayude a prevenir mejor el abuso sexual infantil?”.

La escritora considera que esta acción de reparación social es una herramienta para reducir la impunidad y generar programas de prevención que realmente le permitan avanzar a la sociedad.