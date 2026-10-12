El Papa León XIV revela que tiene un nódulo pulmonar; será operado para DESCARTAR CÁNCER

“Es por prevención”.

El Papa León XIV rompió los protocolos para dar a conocer a los fieles de la Iglesia católica, al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano, que “me operarán un nódulo pequeño en el pulmón”.

Luego, el portavoz Matteo Bruni, confirmó que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que la hospitalización posterior rondará los siete días.

Fuentes cercanas al Hospital Gemelli de Roma desvelaron que la lesión mide tres milímetros.

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El máximo líder De la Iglesia será hospitalizado mañana para ser operado del. nódulo detectado en uno de sus pulmones.

Al tiempo, la Santa Sede no comunicó cambios en la gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista entre el 6 y el 17 de noviembre próximos.

León XIV, de 71 años, manifestó que los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y que se encuentra en una fase inicial. Añadió que el equipo médico le aconsejó extirpar el nódulo y que aceptó esa recomendación.

Un nódulo pulmonar de tres milímetros es una pequeña imagen localizada en el pulmón que puede tener causas benignas o malignas y no equivale por sí sola a un diagnóstico de cáncer.

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Especialistas advierten que el pronóstico general de una lesión pequeña suele ser favorable, aunque el caso del papa León XIV no permite anticipar resultados sin conocer su ubicación, características radiológicas y diagnóstico definitivo.