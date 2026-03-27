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El caso de Noelia Castillo: la joven de 25 años que recibió la EUTANASIA en España

Tras sufrir una agresión sexual múltiple, se quiso quitar la vida, pero sobrevivió y quedó paralítica.

Marzo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Noelia recibió la muerte asistida tras pedir a las autoridades ayuda para detener su sufrimiento.

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“Ya no puedo soportar todo lo que me atormenta, todo lo que he vivido”.

Este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo recibió la eutanasia tras una batalla legal de 20 meses contra su padre, quien se opuso a su decisión. Medios locales recogen que su muerte asistida inició a las 18 horas y el protocolo duró 15 minutos.

La joven de 25 años, originaria de Barcelona, buscó le concedieran la muerte como una solución al dolor. Y es que, sufrió una agresión sexual múltiple y después intentó suicidarse, pero sobrevivió y quedó con paraplejía medular completa, lo que le impidió moverse de la cintura para abajo y le provocó terribles dolores neuropáticos e incontinencia.

Frente a su complicado panorama, solicitó la eutanasia en 2024, sin embargo, su padre se opuso e intentó frenar su decisión, pero el Tribunal de Derechos Humanos dio luz verde.

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El procedimiento se llevó a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y consistió en aplicarle tres fármacos: los primeros dos para una sedación profunda y el tercero para provocarle un paro respiratorio.

A diferencia de su padre, la madre de Noelia no estuvo de acuerdo, pero la acompañó y aunque quiso estar con ella hasta el último momento, la joven decidió permanecer en la habitación sólo junto a su médico.

En una entrevista previa, contó que llevaba años sufriendo dolor y que deseaba poner fin a su vida. Castillo creció en circunstancias familiares difíciles y pasó un tiempo bajo la tutela del Estado en un centro de menores. En 2022, fue víctima de una violación en grupo por parte de menores de edad.

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Posteriormente, intentó suicidarse sin éxito; desde entonces, se encontraba parapléjica en silla de ruedas. En 2024, solicitó por primera vez la eutanasia a las autoridades.

“Ya no puedo soportar todo lo que me atormenta, todo lo que he vivido”, declaró al canal de televisión Antena 3. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, afirmaba, con voz tranquila pero firme y segura, mientras su madre, sentada a su lado, decía esperar “por si ella, en el último momento, dice ‘me arrepiento’”. Y también se refirió a su padre: “él no me llama nunca, ni me manda mensajes… o sea, ¿para qué me quiere viva!”.

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Tras evaluaciones médicas correspondientes en cada proceso judicial se confirmó que Noelia estaba plenamente consciente de su decisión, por lo que no hubo impedimentos para poder fin a su vida.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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