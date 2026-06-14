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¿Dónde está Shakira? La colombiana reaparece tras la teoría de que usó una doble en la inauguración

Shakira ha sido tendencia desde el jueves, pues sus fans tratan de resolver el misterio

Junio 13, 2026 • 
Alejandro Flores
shakiradai dai.jpg

La cantante colombiana está de gira

Instagram

Shakira puso fin al misterio que se desencadenó su presentación en la ceremonia antes del partido inaugural México contra Sudáfrica.

La cantante colombiana hizo una presentación que no dejó contentos a una sector de sus fans y aficionados que acudieron el estadio o la vieron por televisión. Y comenzaron a circular versiones de que la que se presentó en el estadio NO era la verdadera Shakira.
Supuestamente, de acuerdo con esta teoría, la cantante habría mandado a una doble para hacer el show. Peculiaridades en su rostro, poca destreza en el baile y actitudes de desgano fueron los supuestos difundidos en redes sociales para apuntalar la teoría de que Shakira no estuvo en el estadio.
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Los videos de Shakira que ponen fin a la polémica

A dos días de la polémica, Shakira por fin reaparece en su perfil de redes sociales y sin responder directamente a la teoría de la doble, da a entender que por supuesto que ella fue la que cantó “Dai Dai”.
La cantante colombiana grabó un video de los ensayos que realiza para su presentación en Los Ángeles como parte de su actual gira. Con un atuendo mundialista, Shakira bailó “Dai Dai” en compañía de dos bailarines con playeras de las selecciones.

Ella aparece, obvio, con algunos adornos alusivos a la selección colombiana.
También publicó un video en el que se muestra especialmente feliz porque “Dai Dai” está en el lugar 13 global de Spotify.

Shakira aparece en la cama, brincando y llamando por teléfono a sus hijos para contarlos su hazaña.

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Alejandro Flores

En sus historias de Instagram, además, mostró fotos de los anuncios espectaculares colocados en calles de California para promover sus conciertos en varias ciudades.

Shakira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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