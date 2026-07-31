Ivonne Montero confiesa que sufrió DAÑO EN EL ROSTRO como Galilea Montijo: “te pudo provocar una parálisis”

“Por fuera no se veía absolutamente nada, pero toda la parte interna, hasta el nervio de la muela… por dentro yo estaba hasta sangrando, pero un dolor (horrible)”.

Ivonne Montero destapó que sufrió un grave daño en el rostro tras someterse a un procedimiento estético luego de que los medios de comunicación le preguntaran por el complicado momento que enfrenta Galilea Montijo.

La actriz se sinceró y platicó que todo ocurrió a pocos meses de inaugurar su spa, mismo que ahora tuvo que cerrar por “altibajos de luz”. Estos cambios en el voltaje de la electricidad provocaron que los procedimientos no se aplicaran de forma correcta.

“A mí me sucedió una ocasión en mi spa. Me hice un tratamiento con un procedimiento que es un high, es un procedimiento fuerte y me lo hizo una de las chicas que estaba trabajando conmigo”, relató Montero.

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Y continuó explicando que la joven “estaba tomando experiencia y yo permití que tomara experiencia sobre mí, pero resulta que nuestro equipo estaba dañado por unos altibajos de luz, que es otro tema, que había estado presentando el local y me quemó toda la parte interna (de la cara)”, dijo señalando parte de su pómulo izquierdo.

“Por fuera no se veía absolutamente nada, pero toda la parte interna, hasta el nervio de la muela… por dentro yo estaba hasta sangrando, pero un dolor (horrible)”, mencionó.

“Tuve que ir a un cirujano para que me revisara y me dijo: ‘Es muy peligroso… No te dejes ser el conejillo de Indias […] porque eso te pudo provocar una parálisis’. Cuando me dijo eso dije: ‘Dios mío’ no era tan invasivo como otros procedimientos que hoy en día se están trabajando”, subrayó.

“La verdad es que no se veía. Al momento en que me estaban haciendo el procedimiento yo decía: ‘Me duele’ y sí, es un procedimiento que duele, pero no al grado en que me estaba doliendo. Por dentro estaba sangrando”.

“Yo estoy segura de que ella está en las mejores manos porque las personas a las que artistas como ella recurren son doctores que tienen toda la experiencia. Seguramente debe haber algún procedimiento reversible que le permita a ella (estar bien)”, concluyó.

Ivonne manifestó que, aunque la lesión sólo era interna, tras acudir al médico le advirtieron que el mal procedimiento pudo causarle una parálisis facial.La protagonista de ‘La Loba’ reveló que fue “por ahí de febrero” que ocurrió la lesión en su rostro y a la fecha todavía presenta dolor en el músculo.Finalmente, la famosa le envió un mensaje a Galilea, quien recientemente admitió que la “están tratando como si tuviera una parálisis facial en la cara por un nervio” que le tocaron durante un procedimiento estético.NO TE VAYAS SIN LEER: