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3 personas murieron durante los festejos en Paseo de la Reforma tras triunfo de la Selección Mexicana

Los tumultos cobraron vidas en las celebraciones futboleras.

Julio 01, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Paseo de la Reforma

Secretaría de Salud CDMX

La afición mexicana es quizá la mejor del mundo, pero tan pasión puede costar vidas. Así ocurrió durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en dieciseisavos de final.

Millones de personas se reunieron en plazas públicas, y en el Paseo de la Reforma, en torno a la colonia Juárez, autoridades reportaron la asfixia de tres personas y su posterior muerte.

En las calles de Hamburgo y Lancaster, se atendió el reporte de dos personas inconscientes, por lo que las células de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos se dirigieron al punto para brindar atención.

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Ericka Rodríguez

Después de realizar los primeros auxilios y técnicas de RCP a los pacientes, fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó que, tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad. Ambos fueron identificados por sus familiares.

Asimismo, en el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación.

Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México envíamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos”, escribieron en redes sociales.

Selección Mexicana Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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