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¡Pati Chapoy tenía razon! Más sabotajes en MasterChef: “Que se infarte mi perrita si miento”

El reality show tuvo otro momento crítico este miércoles 2 de julio

Julio 02, 2026 • 
Alejandro Flores
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El equipo amarillo falló en MasterChef

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MasterChef está en una etapa crítica. A dos meses de que comenzó con el formato de 24/7, el reality show se ha dividido en bandos irreconciliables.

Y esta división ha provocado que los retos de cocina se conviertan en campos de batalla donde todo se vale, incluso el sabotaje.
Ya Pati Chapoy lo había notado hace una semana, cuando hubo un equipo que maltrató el salmón y la carne con el objetivo de perjudicarse a sí mismos.
La conductora de Ventaneando explotó en esa ocasión y señaló que era necesaria poner castigos ejemplares.

“Todos de patitas en la calle, de donde vinieron”, dijo Chapoy.
Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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¿Quién saboteó en MasterChef?

El sabotaje se ha repetido ahora en el reto de este miércoles. Y el objetivo fue Ántrax, quien desde hace varias semanas se ha convertido en el centro del odio de varios de los cocineros, en especial Lancer y Carmen.
En esta ocasión es precisamente Carmen quien está bajo sospecha.
Ella ha asegurado en varias ocasiones que es experta en hacer tortillas de harina, por lo que en el reto de este miércoles,Ántrax, en su calidad de capitán de equipo, le asignó esa tarea.
Y resultó que no le salió ni una sola.

Jazmín reveló más tarde que ella incluso notó que Carmen se equivocó con la masa.

“Yo le dije: esa masa está mal. Pero ella dijo que con eso bastaba”.

Ántrax, desconcertado, lamentó la actitud de Carmen:

“No sé por qué todos me odian”.

Carmen, por su parte, negó la acusación.

“Desde que llegué al equipo Ántrax nos dijo: el que no quiera estar, se puede ir. Y yo le dije: Yo vine a trabajar. Y la prueba está en que dejé bien bonito trompo”, dijo en relación a su colaboración para realizar el trompo para los tacos.

Además, Carmen hizo una declaración temeraria:
“Si estoy mintiendo que mi perrita, la chiquita, se me infarte”

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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