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¿Quiénes son y cómo lucen los Menudo de 50 años que harán gira en México?

Los ex integrantes tienen la certeza de que estos conciertos les ayudarán a saldar cuentas pendientes con sus fans

Julio 01, 2026 • 
Alejandro Flores
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Menudo, en 2026

TikTok

“Yo no me veía bailando mas menudo porque tengo 57 años”, dice Roy Roselló.

El cantante es parte del proyecto Menudo 50, en el que un grupo de ex integrantes se reúne para hacer una gira por varios países de Latinoamérica, incluyendo México.
Roy es el que más emocionado está con los conciertos, no tanto por el posible éxito que representan sino por lo que significa en este momento de su vida.

“Esto ha sido para mí un proceso de sanación. Y está en desarrollo porque uno no sana de un día para otro”.

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Roy se refiere, por supuesto, a la acusación de abuso que hizo contra quien fue el mánager de la banda, Edgar Díaz.

@menudo_official

Mucha nostalgia, música y emoción está por comenzar! 🕺🏻 Gracias @hoydia por estar con nosotros ✨🤩

♬ original sound - MENUDO®

¿Quiénes son los Menudo 50?

La gira de Menudo 50 llegará a México el 28 de noviembre de este 2026, luego de haber estado en las ciudades de Inglewood, California; Rosemont, Illinois; y Nueva York.
La gira cerrará, obviamente en San Juan de Puerto Rico el 12 de diciembre.

@menudo_official

¡Detrás de cámaras con Menudo 50! 🕺🏻 Antes de las luces, antes de los aplausos, existen estos momentos. 📸✨ ¿Que más quieren ver? 👀 los leo ⬇️

♬ original sound - MENUDO®

Los cantantes y bailarines que integran este proyecto son:
Roy Roselló
Sergio Blas
René Ferrait
Ralphy Rodríguez
Rubén Gómez Kane
Ray Acevedo
Robert Avellaned

Menudo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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