Lupita TikTok presume MUY ENAMORADA a su nuevo novio Maicol, ¿quién es y a qué se dedica?

“Te amo Lupita, eres el amor de mi vida”.

La creadora de contenido ‘Lupita TikTok’ sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nuevo novio, Maicol García, a través de una serie de fotos y un video.

La regiomontana escribió el mensaje: “Llegaste en el momento perfecto”.

En las postales, Lupita quiso compartir cómo va caminando tomada de la mano de Maicol, sus tiernos besos a la luz de la luna y también cómo disfrutaron de la noche entre las fuentes de una plaza.

“Te amo Lupita, eres el amor de mi vida”.

Las imágenes de la influencer desataron una ola de comentarios y reacciones, esto después de la respuesta del propio Maicol.TE RECOMENDAMOS:Ante la miel que derrama la pareja, usuarios en redes se dieron a la tarea de buscar quién en Maicol y a qué se dedica. En su perfil de Instagram, el joven registra 12 publicaciones, más de mil 600 seguidores y 108 cuentas seguidas.

En su perfil no ofrece demasiada información personal, solamente aparecen los números “444” y “17”. Y sus publicaciones muestran mayor actividad ahora que sostiene una relación con Lupita.

Hasta el momento, Maicol García no ha revelado públicamente cuál es su profesión o actividad laboral.

La pérdida de su bebé

Cabe recordar que la creadora de contenido había mantenido una polémica relación con Ricardo ’N’, en 2025. Con él, Lupita TikTok tuvo una hija a quien llamaron Karely Yamileth, sin embargo falleció a los 27 días de nacida.

La causa del deceso de la menor fue meningitis neonatal, misma que le provocó daño neurológico y un paro cardiorrespiratorio.

En tanto, su expareja, Ricardo, quien es conocido como ‘El Sonrris’, fue detenido por las autoridades y vinculado a proceso por los delitos de feminicidio, violencia familiar y un delito equiparable a violación por lo que se mantiene recluido. Pese a ello, la influencer llegó a decir que tenía planes de casarse con él.

NO TE VAYAS SIN LEER: Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual

Lupita TikTok en la Marcha Gay

En la más reciente edición de la Marcha del Orgullo Gay en la ciudad de México, la creadora de contenido fue convocada como parte del elenco de subió al escenario a cantar. ‘Chiquitibum’ fue el tema que interpretó la joven y con el que dejó atrás sus polémicas declaraciones de unas horas atrás.

Y es que durante una entrevista que ofreció mientras iba en un carro alegórico avanzando por el Ángel de la Independencia, se refirió a la Comunidad LGBTQ+ como “JLB”, además de que utilizó otros términos incorrectos.