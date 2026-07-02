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Edna Monroy hace nueva acusación contra su ex Juan Diego Covarrubias: “Su divorcio con Renata Haro es karma”

En el Instagram de TVyNovleas, Edna señala tanto al actor y como a Renata

Julio 01, 2026 • 
Alejandro Flores
juan diego covarrubias edna monrroy.jpg

Juan Diego Covarrubias y Edna Monroy estuvieron casados en 2018

Instagram

Juan Diego Covarrubias anunció su divorcio de Renata Haro, a quien defendió de una acusación de infidelidad.

La versión de que ella lo había engañado surgió luego de que se difundieron imágenes de la influencer Renata Haro con otro hombre, pero Juan Diego ahora señala que ellos ya están separados desde hace tiempo.
El video del actor ofreciendo esta explicación se publicó en el Instagram de TVyNovelas, donde Edna Monroy hizo primero un breve comentario y luego varias acusaciones en contra de Juan Diego.
Edna y Juan Diego estuvieron casados durante un año en 2018. Firmaron el divorcio en 2019 en medio de rumores de violencia física.
Monroy apareció públicamente en este 2026 para hacer un pronunciamiento que parecía confirmar la versión de que Juan Diego la violentó mientras estuvieron casados.
TE RECOMENDAMOS: Juan Diego Covarrubias CONFIRMA DIVORCIO de Renata Haro, la defiende y niega infidelidad
El actor negó la acusación y dijo que incluso estuvo a punto de demandarla por difamación:

“Yo no tengo nada que opinar, es una persona non grata para mí”, respondió el actor en enero de este mismo 2026.

Un mes después, Edna Monroy dio una entrevista a Imagen Televisión en la que negó que Juan Diego la hubiera violentado. Argumentó que se malentendió su pronunciamiento y que hubo una confusión de hechos.

Las nuevas acusaciones de Edna Monroy contra Juan Diego Covarrubias

Sin embargo, ahora que Covarrubias anunció su divorcio, Edna Monroy lanza nuevas acusaciones.

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En el posteo de TVyNovelas, Edna primero escribió simplemente la palabra “karma”, en alusión a la separación de la pareja.

Otros usuarios señalaron lo que consideran contradicciones con respecto a anteriores declaraciones suyas y entonces Monroy escribió más mensajes.

“Si sabías que ellos se metieron conmigo y me difamaron después de años de no tener contacto”, le respondió Edna a una de esas usuarias.
juan diego covarrubias edna monrroy (1).jpg

Las respuestas de Edna Monrroy

Instagram TVyNovelas

En otra respuesta a un comentario que le recordó la acusación de Covarrubias de haberlo difamado, Monroy respondió:

“Al contrario, se está justicia sin tener que mover un dedo”.

Juan Diego Covarrubias Renata Haro Edna Monroy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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