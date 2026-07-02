El pasado en Televisa de Daniela Basso, esposa Raúl Jiménez, el goleador de la selección mexicana

Cuando se fue a vivir a Inglaterra, Daniela Basso dejó en México no solamente a su familia, también una incipiente carrera en Televisa que ahora extraña más de lo que esperaba.

Daniela Basso es esposa del delantero mexicano Raúl Jiménez, con quien vivió el trance más impactante de su vida: el jugador de los Wolves en la liga inglesa sufrió una fractura de cráneo que puso en riesgo su vida.

Jiménez se había convertido en la sensación del futbol inglés pero cuando estaba en su mejor momento tuvo una jugada accidentada con David Luiz, con quien chocó cabeza con cabeza.

Basso lo vio por televisión y ahí comenzó una angustia de casi un año.

“Cuando lo vi, me quise comunicar con alguien del equipo pero nadie me contestaba. Hasta que finalmente me llamó el médico y me dijo: vente para acá”.

Jiménez tenía una fractura cuyo primer diagnóstico fue: “no sabemos si volverá a caminar”.

Durante siete meses el delantero se sometió a una rehabilitación que lo puso de nuevo en las canchas y ahora lo tiene jugando con la Selección Mexicana, con la que anotó el segundo gol contra Ecuador.

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La carrera de actriz de Daniela Basso en Televisa

Mientras tanto, Daniela Basso, una vez que como pareja han superado ese momento crítico, se enfoca en recuperarla carrera que dejó en México: la actuación.

Daniela tuvo un despegue vertiginoso en las telenovelas mexicanas en 2015, año en el que participó en dos grande producciones: “Que te perdone Dios” y “Simplemente María”.

En esta última, interpretó a Yolanda, una joven casquivana que va detrás del amor de Cristóbal pero que al mismo tiempo es perseguida por Fausto y Fabián, dos hermanos dispuestos a todo con tal de conquistarla.

Tuvo luego participaciones destacadas en programas unitarios para los que en general era contratada en el rol de villana.

Sucedió así en la temporada 7 de “Como dice el dicho”, en la que interpretó a Ramona, quien amenaza a una vecina porque quiere irse del edificio.

“Intenta matarla, pero al final recibe su merecido en el capítulo Por un mal vecino, no deshagas tu nido”, dice en la sinopsis.

Daniela Basso ha publicado en su cuenta de Instagram algunas fotos de su pasado como actriz, siempre con un mensaje de melancolía.

“No tienen idea lo mucho que extraño. Feliz día del actor”, escribió junto a un collage en el que aparecen fotos de su personaje en “Simplemente María”.

Actualmente, Basso divide su tiempo entre la crianza de sus dos hijos, el modelaje y una intensa preparación para cumplir una promesa: volver a la actuación.

Pero igual que su marido Raúl Jiménez, ese futuro lo piensa en Inglaterra.