Ángela Aguilar “olvida” su 25% argentino: se pone la camiseta de México para gritar: "¿Y si sí?”

“Somos más celestes que el cielo”, escribió Ángela Aguilar hace cuatro años, cuando la selección de argentina estaba en la cumbre del futbol Mundial.

Después de haber vencido a México, aquel equipo dirigido por Lionel Scaloni se convirtió en la sensación, de modo que la cantante mexicana optó por echarle porras en sus redes sociales en las que explicó que ella era 25% argentina.

Se refería así a su ascendencia es de aquel país: su abuela Eva Mendoza es argentina.

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Aguilar fue severamente criticada por los aficionados mexicanos, quienes consideraron inapropiada que apoyara al equipo que prácticamente eliminó a los mexicanos.

Las porras de Ángela Aguilar y Nodal para México

En el actual torneo que se realiza en México, Ángela no había hecho pronunciamientos ni apariciones públicas... hasta el partido de este martes en el que la selección de nuestro país derrotó a Ecuador 2 a 0.

Ángela Aguilar asistió al partido junto con su esposo Christian Nodal, vestidos ambos con la playera de México y gritando con emoción cada jugada a favor de México.

Por lo menos así los exhibió su amiga, la cantante María José, en un video publicado en sus redes sociales.

En uno de los goles, Nodal explotó de emoción, gritó y brincó tanto que Ángela sintió la necesidad de abrazarlo para contenerlo.

En otro video, María José los reúne para gritar "¿Y si sí?”, el mantra que han repetido los aficionados mexicanos como una forma de decretar que este año México llegará a la final... y será campeón del mudo.