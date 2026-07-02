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Los boletos para el partido de México - Inglaterra ya son más caros que los del Super Bowl

La reventa en sitios regulados tiene boletos para el quinto partido de México con precios exorbitantes

Julio 02, 2026 • 
Alejandro Flores
mexico inglaterra boletos.jpg

México derrotó a Ecuador

Getty Images / Captura sutubhub

En 2026, los precios de los boletos para asistir al estadio a ver el Super Bowl promediaban los 10,000 dólares, de acuerdo con un estudio de ESPN Research.

La expectativa por ver el partido de México contra Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México superan por mucho ese promedio.
Los boletos disponibles para el juego del domingo se pueden comprar en la plataforma de stubhub, que es un sitio de compra-venta de entradas regulado pero no oficial, por lo que carece de cualquier relación con el organismo rector del futbol mundial.
El boleto más barato que se oferta cuesta poco más de 87 mil pesos.
Te recomendamos: ¿Quiénes son y cómo lucen los Menudo de 50 años que harán gira en México?

Los boletos más caros para México - Inglaterra

El más caro está por encima de los 400 mil pesos. Puesto que es una plataforma dinámica en la que los precios son fijados por la persona que los oferta, constante hay cambios.

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El diario Reforma llegó a tener registro de un boleto que costaba 2.3 millones de pesos, el cual ya no aparecía en la plataforma la noche de este 1 de julio.

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Boletos disponibles

Captura stubhub

El partido entre México e Inglaterra se realizará este domingo 5 de julio y es histórico para la selección porque será apenas la segunda vez que juegue el famoso quinto partido.
La anterior ocasión fue en México 86, cuando tras derrotar a Bulgaria, se enfrentó a Alemania en Monterrey. Ahí perdió en penales.

Ahora derrotó a Ecuador en el cuarto partido y se enfrenta a Inglaterra con la intención de hacer Historia: pasar por primera vez en 94 años al sexto partido.
Por eso los boletos están incluso por encima de los que se pueden ofertar en el Super Bowl, incluso en la reventa, donde suelen alcanzar los 300 mil pesos por cada uno.

Selección Mexicana boletos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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