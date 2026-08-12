Cristian Castro termina la prepa a los 51 y PRESUME pase reglamentado a la UNAM en plena polémica

“Estoy feliz de corazón porque (la escuela donde terminé la prepa) está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”.

Hace varios días explotó tremenda bomba tras darse a conocer que muchos aspirantes que habían ganado un lugar para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habían recurrido a la Inteligencia Artificial o habían hecho trampas. La institución decidió volver a realizar exámenes a más de 43 mil estudiantes que obtuvieron calificaciones casi perfectas.

Y en medio de la polémica surge otra, el cantante Cristian Castro afirma que ya tiene un lugar en la Máxima Casa de Estudios, para continuar con sus estudios. Y es que el hijo de Verónica Castro sorprendió al anunciar que acaba de culminar la preparatoria a sus 51 años.

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El intérprete de ‘Azul’ presumió que su mamá le hará una cena por su graduación, la cual llega después de más de dos años estudiando. Cristian dijo que estuvo tentado a abandonar porque no fue fácil para él, pero que sus profesores lo animaron a concluir.

Fue en un encuentro con los medios de comunicación, tras su último concierto en el Auditorio Nacional, donde contó de su ceremonia de graduación de la prepa, misma que se realizará hoy 12 de agosto. Al tiempo, reveló el siguiente paso en su formación académica.

“Me va a hacer una cena ahí en su casa. Vamos a cortar una flor de su jardín”, compartió el famoso y también expresó que su mamá será su madrina y ofrecerá una cena en su hogar para celebrarlo.

Pero lo que más revuelo causó fue cuando comentó que entraría a estudiar a la UNAM: “Estoy feliz de corazón porque (la escuela donde terminé la prepa) está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo.

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Castro no dio más detalles del cómo habría obtenido un supuesto lugar sin tener que hacer un examen de admisión como miles de jóvenes.

PrepaW niega el pase directo

Tan sólo pasaron unas horas de la declaración de Cristian para que la preparatoria donde culminó sus estudios saliera a negar sus afirmaciones.

Fue Infobae quien habló con representantes de la escuela, quienes aclararon:

“Nosotros somos una preparatoria privada avalada por la UNAM, sin embargo esto no quiere decir que una vez culminada la preparatoria con nosotros tendrás pase directo a la universidad en la UNAM”.

La escuela enfatizó que, aunque su programa académico está incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México, sus estudiantes deben cumplir con los requisitos generales de ingreso.