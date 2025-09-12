Suscríbete
Viral

“Nos íbamos a casar": novio despide a la alumna de la UNAM muerta en la explosión de Iztapalapa

La UNAM está de luto por la muerte de la alumna en la explosión en Iztapalapa: “Perdí a mi futura esposa”

September 12, 2025 • 
Alejandro Flores
ana daniela barragán unam explosion.jpg

La tragedia alcanzó a la UNAM

facebook

“El día de hoy no sólo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa”, escribió Bryan Ramos, estudiante de la Fes Aragón a quien, en efecto, la vida le cambió la tarde de este 11 de septiembre con la explosión de la pipa en los puentes de La Concordia, en Iztapalapa.

Su nombre era Ana Daniela Barragán Ramírez y estudiaba en la UNAM, en el campus de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.
Ella es la alumna cuyo caso se hizo viral cuando un elemento de Protección Civil encontró su teléfono achicharrado por las llamas pero capaz de funcionar para hacer y recibir llamadas.

Captura de pantalla 2025-09-10 211331.png

El teléfono calcinado funcionaba

X

Fue así que al teléfono llegaron llamadas de la mamá y el papá, que fueron contestadas por dicho elemento. “Seguimos buscándola”, respondió ante la ansiedad y angustia de los padres.

El emocionante mensaje de su novio Brayan

Bryan era su novio y desde los primeros momentos se dedicó a buscar a Ana Daniela. Mejor dicho, su prometido: tenían planes de casarse, comprar casa y tener perros. Así lo contó él mismo en un mensaje en su cuenta de facebook al dar a conocer la noticia que tras un día de búsqueda, por fin encontraron su cuerpo.

“En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me quedan. Descansa en paz mi bebé”.

La FES Cuautitlán también publicó una esquela en la que lamenta la muerte de su alumna y se une a la pena de la familia.
Durante la dura odisea que significó buscar a Ana Daniela entre las víctimas, Bryan dejó constancia en sus publicaciones de facebook de la solidaridad de amigos y familiares que colaboraron con dinero y tiempo para ubicar a la estudiante.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 8.45.26 PM.jpeg

El proceso fue complicado porque primero apareció un video en que efectivamente la sacan de las llamas y la trasladan en un vehículo pero no se supo hacia donde.
Bryan y la familia la buscaron en los hospitales señalados por el gobierno de la Ciudad de México pero les negaron las pruebas de ADN para identificar los cuerpos que llegaban, según la versión del propio Bryan.

Finalmente, la noche de este 11 de septiembre, la familia y su novio identificaron el cuerpo de Ana Daniela y la despidieron en redes sociales.

Iztapalapa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
la-gran-noche-mexicana-tvynovelas-tamaulipas-brilla-con-orgullo-musica-y-tradicion.png
Viral

La Gran Noche Mexicana TvYNovelas: Tamaulipas brilla con orgullo, música y tradición
September 11, 2025
eduardogargia-explosion.jpg
Viral
Luto por maestro de matemáticas: las llamas lo alcanzaron en explosión en Iztapalapa
September 11, 2025
 · 
TVyNovelas
explosioniztapalpa.jpg
Viral
Testimonios desde el caos: ¿qué pasó con los heridos y sus familias tras explosión en Iztapalapa?
September 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
estadio-banorte-.jpg
Viral
¿Dueños de palcos y plateas en Estadio Banorte entrarán GRATIS a los partidos del Mundial 2026?
September 10, 2025
 · 
TVyNovelas
veornicacastrojorgemartinez.jpg
Famosos
Jorge Martínez y Verónica Castro: un romance que terminó “bastante mal”
El galán argentino habla de cómo fue aquel polémico noviazgo de la década de los 80
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
kim shantal granjera.jpg
Famosos
Una influencer con tratamiento psiquiátrico entrará a la Granja VIP de Azteca
La también modelo hizo varias confesiones antes de comenzar su participación de el reality show de Azteca
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
magaly-marlon--.jpg
Famosos
¿Nuevo romance? Ex amigo de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez, se pasó de cariñoso con Magaly Chávez
La ex de Alfredo Adame anduvo muy cerquita del modelo.
September 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alexis ayala dalilah polanco (1).jpg
Famosos
Alexis Ayala confesó que quiso quitarse la vida pero Dalilah Polanco duda de él: “Pura oratoria”
El pleito entre los dos habitantes de La Casa de los Famosos comenzó en la cena de nominados pero siguió durante el resto de la noche
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores