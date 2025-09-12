“Nos íbamos a casar": novio despide a la alumna de la UNAM muerta en la explosión de Iztapalapa

“El día de hoy no sólo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa”, escribió Bryan Ramos, estudiante de la Fes Aragón a quien, en efecto, la vida le cambió la tarde de este 11 de septiembre con la explosión de la pipa en los puentes de La Concordia, en Iztapalapa.

Su nombre era Ana Daniela Barragán Ramírez y estudiaba en la UNAM, en el campus de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.

Ella es la alumna cuyo caso se hizo viral cuando un elemento de Protección Civil encontró su teléfono achicharrado por las llamas pero capaz de funcionar para hacer y recibir llamadas.

El teléfono calcinado funcionaba X

Fue así que al teléfono llegaron llamadas de la mamá y el papá, que fueron contestadas por dicho elemento. “Seguimos buscándola”, respondió ante la ansiedad y angustia de los padres.

El emocionante mensaje de su novio Brayan

Bryan era su novio y desde los primeros momentos se dedicó a buscar a Ana Daniela. Mejor dicho, su prometido: tenían planes de casarse, comprar casa y tener perros. Así lo contó él mismo en un mensaje en su cuenta de facebook al dar a conocer la noticia que tras un día de búsqueda, por fin encontraron su cuerpo.

“En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me quedan. Descansa en paz mi bebé”.

La FES Cuautitlán también publicó una esquela en la que lamenta la muerte de su alumna y se une a la pena de la familia.

Durante la dura odisea que significó buscar a Ana Daniela entre las víctimas, Bryan dejó constancia en sus publicaciones de facebook de la solidaridad de amigos y familiares que colaboraron con dinero y tiempo para ubicar a la estudiante.

El proceso fue complicado porque primero apareció un video en que efectivamente la sacan de las llamas y la trasladan en un vehículo pero no se supo hacia donde.

Bryan y la familia la buscaron en los hospitales señalados por el gobierno de la Ciudad de México pero les negaron las pruebas de ADN para identificar los cuerpos que llegaban, según la versión del propio Bryan.

Finalmente, la noche de este 11 de septiembre, la familia y su novio identificaron el cuerpo de Ana Daniela y la despidieron en redes sociales.