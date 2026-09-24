Dos habitantes se unen a Mariana Ochoa como FINALISTAS: ¿Cómo estuvo la última nominación?

La última gala de nominaciones en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México fue inédita. La Jefa decidió que, previo al proceso, los habitantes pudieran complotear... Sin embargo, solo Ese Pérez, Karina Torres y Gema Garoa lo hicieron.
Pero lo que el público esperaba ver es si Karina Torres le hacía caso a su amiga Paola Suárez, luego de que una noche antes, en la dinámica del ‘portal’, le dijo claramente que nominara a Ese Pérez.
Los habitantes pensaban que sería una nominación ordinaria, pero ya en el confesionario, La Jefa les cambió la jugada y explicó que los votos serían positivos; es decir, tendrían que nominar a quiénes querían ver en la final.
¿Quién nominó a quién?
Mariana nominó:
3 puntos a Yahir
2 puntos a Karina
1 punto a Brianda
Ese Pérez nominó:
3 puntos a Gema
2 puntos a Karina
1 punto a Ernesto
Ernesto Laguardia nominó:
3 puntos a Brianda
2 puntos a Karina
1 punto a Yahir
Brianda nominó:
3 puntos a Memo Schutz
2 puntos a Yahir
1 punto a Karina
Gema Garoa nominó:
3 puntos a Ese Pérez
2 puntos a Karina
1 punto a Yahir
Yahir nominó:
3 puntos a Ernesto
2 puntos a Karina
1 punto a Memo
Memo Schutz nominó:
3 puntos a Yahir
2 puntos a Karina
1 punto a Brianda
Karina Torres nominó:
3 puntos a Ese Pérez
2 puntos a Gema Garoa
1 punto a Memo Schutz