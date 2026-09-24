Dos habitantes se unen a Mariana Ochoa como FINALISTAS: ¿Cómo estuvo la última nominación?

La última gala de nominaciones en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México fue inédita. La Jefa decidió que, previo al proceso, los habitantes pudieran complotear... Sin embargo, solo Ese Pérez, Karina Torres y Gema Garoa lo hicieron.

Pero lo que el público esperaba ver es si Karina Torres le hacía caso a su amiga Paola Suárez, luego de que una noche antes, en la dinámica del ‘portal’, le dijo claramente que nominara a Ese Pérez.

Los habitantes pensaban que sería una nominación ordinaria, pero ya en el confesionario, La Jefa les cambió la jugada y explicó que los votos serían positivos; es decir, tendrían que nominar a quiénes querían ver en la final.

¿Quién nominó a quién?

Mariana nominó:

3 puntos a Yahir

2 puntos a Karina

1 punto a Brianda

Ese Pérez nominó:

3 puntos a Gema

2 puntos a Karina

1 punto a Ernesto

Ernesto Laguardia nominó:

3 puntos a Brianda

2 puntos a Karina

1 punto a Yahir

Brianda nominó:

3 puntos a Memo Schutz

2 puntos a Yahir

1 punto a Karina

Gema Garoa nominó:

3 puntos a Ese Pérez

2 puntos a Karina

1 punto a Yahir

Yahir nominó:

3 puntos a Ernesto

2 puntos a Karina

1 punto a Memo

Memo Schutz nominó:

3 puntos a Yahir

2 puntos a Karina

1 punto a Brianda

Karina Torres nominó:

3 puntos a Ese Pérez

2 puntos a Gema Garoa

1 punto a Memo Schutz