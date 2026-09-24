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Jesse plantó a Joy por una razón oculta y su esposa Mónica la revela: “La verdad siempre sale”

Mónica León salió en defensa de Jesse, quien ha sido duramente criticado por la manera en que se ha comportado durante la separación del dueto

Septiembre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
jesse y joy.jpg

Jesse y Joy

Instagram

La separación de Jesse y Joy ha tenido momentos dramáticos y algunos de ellos difíciles de entender.

El anuncio de que el dueto de hermanos se termina sucedió de manera repentina y con una gira en marcha.
Ante la duda de si cumplirían con las fechas pactadas, hubo un primer anuncio de que así sería... pero luego Joy apareció solitaria, vulnerable y a punto del llanto en una conferencia de prensa en la que se esperaba la presencia de su hermano... y no asistió.
“Me acabo de enterar hace 20 minutos”, dijo desolada.

Jesse publicó entonces un comunicado en que asegura que cumplirá lo prometido.
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Pero Joy, por su parte, publicó también un texto ambiguo en el que deja abierta la posibilidad de que Jesse no asista a los conciertos.

Mónica sale en defensa de Jesse

La situación generó una alud de críticas y señalamientos en contra de Jesse. Este hate no pasó desapercibido para la esposa de Jesse, Mónica León, quien decidió salir en defensa del músico a través de dos mensajes en su cuenta de Instagram.
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Mónica y Jesse tiene una peculiar y amorosa historia de pareja, que comenzó como si fuera una película romántica: coincidieron en un bar de Cancún en el que ella se negaba a los coqueteos del músico bajo el argumento de que “ahí estaba su abuelita”.

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En realidad iba acompañada de su ex novio. Jesse y Mónica, que se llevan cinco años de diferencia en edad, desarrollaron a partir de ahí un amor que los ha llevado a formar una sólida pareja.
Es en este contexto que ahora Mónica León aparece en redes para defender a Jesse.

“El amor por la familia está por encima de todo”, se lee en el texto.

Luego hace una argumentación en la que revela que detrás de las decisiones de Jesse de dejar el dueto primero y no acudir a la conferencia después, hay una verdad que defienden ambos como pareja.

“Amor no significa permitirlo todo. El amor sabe poner límites, y ese es el amor más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia. Es dejar ser, dejar vivir y cuando es necesario, saber hasta dónde llega”.

De acuerdo con el texto, Jesse y Mónica decidieron poner ese límite este martes, con la decisión de ser firmes en su decisión de que Jesse y Joy, el dueto creador de “Espacio sideral” ya no existe más y no había razón para que aparecieran los hermanos juntos públicamente.

“Porque un límite puesto desde el amor no es rechazo, es una forma de respetar la verdad”.

JESSEY JOY
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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