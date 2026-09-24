Jesse dejó a su hermana Joy pero ya tiene nueva banda y se justifica: “No dejé tirado a nadie”

Jesse tomó la redes sociales de Jesse y Joy, el dueto del que ya no quiere formar parte, para explicar por qué tiene una nueva banda.

El músico ha sido severamente criticado por la manera en que se ha comportado durante el proceso de separación del dueto, incluyendo el hecho de que dejó plantada a su hermana durante una conferencia de prensa en la que hablaría sobre la gira que tienen pendiente.

Ahora no se tiene la certeza de que esos conciertos sucedan tal y como estaban planeados: Jesse asegura que estará en los shows pero Joy tiene sus dudas, y ambas cosas las pusieron por escrito en sus redes sociales.

A esto se añade el anuncio de que Jesse tiene nueva banda: Los Supernovas.

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La explicación de Jesse

Esto desconcertó a los fans del dueto, ya que la percepción general era que Jesse había dejado a su hermana porque quería “descansar, dedicarse ala familia y cuidar la salud física y mental”.

Ahora Jesse argumento que nunca habló de retirarse de la música sino de “hacer una pausa de Jesse y Joy”.



Se da a entender, o por lo menos así lo han interpretado sus haters, que lo que le afectaba era estar en el dueto con su hermana.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”.

De acuerdo con su versión, su nueva banda no surgió como sustituto del dueto, sino de manera orgánica desde hace varios meses.

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”.

El largo texto termina con la consigna de que su conciencia está tranquila a pesar de que muchos fans lo sañalan por haber hecho sufrir a su hermana con sus decisiones.