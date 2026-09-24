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Jesse dejó a su hermana Joy pero ya tiene nueva banda y se justifica: “No dejé tirado a nadie”

El músico ha sido criticado por sus comportamiento en contra de su hermana durante el proceso de separación del dueto

Septiembre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
jesse y los supernovas.jpg

Jesse, en el proyecto de Los Supernovas

Instagram

Jesse tomó la redes sociales de Jesse y Joy, el dueto del que ya no quiere formar parte, para explicar por qué tiene una nueva banda.

El músico ha sido severamente criticado por la manera en que se ha comportado durante el proceso de separación del dueto, incluyendo el hecho de que dejó plantada a su hermana durante una conferencia de prensa en la que hablaría sobre la gira que tienen pendiente.
Ahora no se tiene la certeza de que esos conciertos sucedan tal y como estaban planeados: Jesse asegura que estará en los shows pero Joy tiene sus dudas, y ambas cosas las pusieron por escrito en sus redes sociales.
A esto se añade el anuncio de que Jesse tiene nueva banda: Los Supernovas.
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La explicación de Jesse

Esto desconcertó a los fans del dueto, ya que la percepción general era que Jesse había dejado a su hermana porque quería “descansar, dedicarse ala familia y cuidar la salud física y mental”.
Ahora Jesse argumento que nunca habló de retirarse de la música sino de “hacer una pausa de Jesse y Joy”.


Se da a entender, o por lo menos así lo han interpretado sus haters, que lo que le afectaba era estar en el dueto con su hermana.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”.
El turbulento final de Jesse y Joy

Todo lo que han dicho los hermanos Jesse y Joy Huerta sobre su separación

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De acuerdo con su versión, su nueva banda no surgió como sustituto del dueto, sino de manera orgánica desde hace varios meses.

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”.

El largo texto termina con la consigna de que su conciencia está tranquila a pesar de que muchos fans lo sañalan por haber hecho sufrir a su hermana con sus decisiones.

“Aunque me desgarre el alma, mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera. No he dejado tirado ni abandonado a nadie”

Jesse y Joy Jesse Huerta
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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