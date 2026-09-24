Kalimba PIERDE DEMANDA por daño moral contra Melissa Galindo; ella lo denunció de 4bus0 s3xu4l

Fue en marzo de 2023, cuando Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba de abuso sexual agravado. A través de su perfil en Instagram, la originaria de Sinaloa narró que todo ocurrió entre 2019 y 2020 cuando trabajaban juntos.

De inmediato, el intérprete de ’No me quiero enamorar’ negó los señalamientos. Y luego, mediante su abogado anunció que contrademandaría a Galindo por difamación y daño moral, bajo la premisa de que las acusaciones le generaron pérdidas laborales.

El equipo legal de Kalimba aseguró contar con más de 120 pruebas periciales para respaldar su demanda. Entre los daños que alcanzaron al exOV7 estuvieron la cancelación de dos conciertos y su participación en la puesta en escena ‘Mentiras’.

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Mientras el cantante tramitaba su demanda por daño moral, la denuncia de Melissa continuó en la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México y en abril de 2024, un juez vínculo a Kalimba por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral.

La autoridad judicial no impuso prisión preventiva a Kalimba, pero sí dictó una medida cautelar que le prohíbe acercarse o comunicarse con la denunciante. El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.

En mayo de 2025 se realizó una nueva audiencia para el desahogo de pruebas, a la que Melissa Galindo no asistió. Su abogada acudió en su representación mientras ambas partes presentaban evidencias que podrían determinar el rumbo del juicio.

⚖️ Kalimba pierde demanda por daño moral contra Melissa Galindo



El Juzgado Séptimo de lo Civil de la CDMX rechazó la demanda presentada por Kalimba contra la cantante que lo denunció penalmente por presunto abuso sexual.



El integrante de OV7 acusó a Galindo de difamarlo y… pic.twitter.com/2647AuCinC — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 23, 2026

Kalimba pierde la demanda por daño moral contra Melissa Galindo

Ahora, el juzgado séptimo de lo civil de la ciudad de México rechazó la denuncia, ya que determinó que el cantante no acreditó los elementos necesarios para que la acción procediera.

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La resolución cierra la vía civil que Kalimba abrió en 2023, aunque no resuelve el proceso penal en su contra.