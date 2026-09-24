Yolanda Andrade vuelve a ‘Montse & Joe’ y conmovueve CON SU MENSAJE: “me voy a morir”

“Estoy enferma y me voy a morir”.

Esta semana se vivió el regreso de Yolanda Andrade a su programa ‘Montse & Joe’ de ‘Unicable’. Y tras meses de ausencia por problemas de salud, la presentadora dijo contundente: “Estoy enferma y me voy a morir”, dejando a todos en el foro con una tristeza contenida.

Luego, frente a sus compañeras Montserrat Olivier y Roxana Castellanos recordó algunas polémicas que protagonizó mientras estuvo alejada de la televisión. Sin embargo, expresó que esas discusiones digitales “la mantiene viva”.

Entre risas, bajó el tono y volvió a mencionar que la condición que padece no mejorará por lo que “me mantiene viva (sus discusiones en redes). Bueno, estoy enferma y me voy a morir”, admitió.

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Al tiempo, Montserrat le respondió que es el destino de todos y le recordó el caso de su primo, quien decía que su abuela “ya les robaba el oxígeno” y él se fue antes. “Todos nos vamos a morir”, señaló Oliver.

Cabe recordar que Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y una neuralgia del trigémino. Este último afecta al nervio encargado de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro y desencadena episodios de dolor facial intenso.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo en el pasado la conductora.

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Y ante la gravedad de su condición, Yolanda ha compartido: