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Yolanda Andrade vuelve a ‘Montse & Joe’ y conmovueve CON SU MENSAJE: “me voy a morir”

Yolanda Andrade compartió la pantalla con Montserrat Oliver y Roxana Castellanos tras meses de ausencia.

Septiembre 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yolanda Andrade volvió a conducir su programa de televisión.

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“Estoy enferma y me voy a morir”.

Esta semana se vivió el regreso de Yolanda Andrade a su programa ‘Montse & Joe’ de ‘Unicable’. Y tras meses de ausencia por problemas de salud, la presentadora dijo contundente: “Estoy enferma y me voy a morir”, dejando a todos en el foro con una tristeza contenida.

Luego, frente a sus compañeras Montserrat Olivier y Roxana Castellanos recordó algunas polémicas que protagonizó mientras estuvo alejada de la televisión. Sin embargo, expresó que esas discusiones digitales “la mantiene viva”.

Entre risas, bajó el tono y volvió a mencionar que la condición que padece no mejorará por lo que “me mantiene viva (sus discusiones en redes). Bueno, estoy enferma y me voy a morir”, admitió.

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Al tiempo, Montserrat le respondió que es el destino de todos y le recordó el caso de su primo, quien decía que su abuela “ya les robaba el oxígeno” y él se fue antes. “Todos nos vamos a morir”, señaló Oliver.

Cabe recordar que Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y una neuralgia del trigémino. Este último afecta al nervio encargado de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro y desencadena episodios de dolor facial intenso.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo en el pasado la conductora.
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Y ante la gravedad de su condición, Yolanda ha compartido:

“No le tengo miedo a la muerte, claro que no. Me he terapiado un chorro porque pues de todas maneras nos vamos a morir todos. Luego decía: ‘no sé cómo me voy a morir’, pero como ya me dijeron cómo, entonces ya no le tengo miedo. Ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla”, declaró la conductora ante los medios, a las afueras de una iglesia en la Ciudad de México.

Yolanda Andrade esclerosis lateral amiotrófica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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