Al interior del “departamentito” de Mario y Brenda Bezares en Bilbao: “Apenas cabe la cama”

“Apenas y cabe la cama”, dicen en tono divertido Mario y Brenda Bezares al mostrar su recámara.

La pareja se fue a vivir durante una temporada a Bilbao, España, donde lograron rentar un departamento en esta época del año en la que es muy complicado debido a la llegada de turistas en temporada de vacaciones.

Sin embargo, Mayito y Brenda lo lograron: encontraron “un departamentito” muy cerca del centro de la ciudad en la que están felices y contentos, recordando que es un espacio tan pequeño con el primer departamento en el que vivieron juntos en la Ciudad de México.

“Nos recuerda al departamento de Tennyson, en Polanco, muy cerca del Hospital Español.... que no era pequeño , era micro chiquito”, dice Brenda.

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¿Cómo es por dentro el departamento de los Bezares?

Mario incluso los describió como un lugar de apenas tres espacios: una suite-cocina-comedor, una recámara y un bañito.

El departamento de Bilbao en efecto tiene una distribución y tamaño semejante.

Departamento de Mario y Brenda Captura Youtube

Tiene una terraza de apenas 1 metro cuadrado, una sala que comparte espacio con el comedor y una recámara en la que apenas cabe la cama.

“Por eso nos recuerda al departamentito de la Ciudad de México”.

El baño es de los espacios más amplios, pero la cocina y el desayunador son apenas un cuadro de dos metros por un metro.

