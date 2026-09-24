¡Adiós, Lady Polanco! Azalia se echa para atrás en la Granja VIP; hasta pide perdón: No incito a la violencia

Adal Ramones le creyó a los dos: Azalia dijo que fue un juego y Kevyn Bicolor agregó que así se llevan.

Azalia tuvo un incidente de violencia la tarde de este miércoles en La Granja VIP y el público pidió su expulsión inmediata ya que una de las reglas básicas del reality show es que no haya contacto físico y mucho menos golpes.

Pero en la gala de esta noche, Adal Ramones los cuestionó sobre el incidente y ambos dijeron que fue “un juego”.

Azalia, con voz de arrepentimiento, incluso pidió perdón.

“No debí hacerlo, les pido una disculpa. Pero es que así me llevo con Kevyn”.

TE RECOMENDAMOS: Jesse & Joy continúa: Joy Huerta anuncia que ella sí honrará su carrera pese ausencia de Jesse

Kevyn Bicolor por su parte reafirmó la versión de Azalia.

“De hecho, yo me llevo así con todos los granjeros y tenemos un código que tenemos para saber que es un juego”.

De modo que Adal los perdonó y los dos seguirán en La Granja VIP

¿Qué pasó entre Kevyn Bicolor y Azalia?

El momento se viralizó en cuanto sucedió: Azalia tuvo una reacción violenta en contra de Kevyn Bicolor.

Las cámaras grabaron el momento en que, dentro de La Granja VIP, cacheteó al comediante, con quien ha tenido una marcada rivalidad pues lo considera “insufrible”.

En redes sociales las opiniones se dividieron, pues algunos piden su expulsión automática del reality show ya que una de las reglas más importantes es que no debe haber contacto físico.

Sin embargo, hubo algunos espectadores que notaron que la cachetada no fue gratuita, sino provocada por una acción peculiar de Kevyn.

Hay un diálogo en el que Azalia le reclama a Kevyn sobre una prenda.

—Esa es mía, es lo que te estoy diciendo

Y en ese momento, parece que Kevyn hace un gesto vulgar, aunque la toma no permite tener la certeza de que así sea.

