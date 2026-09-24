¿Quién hizo chillar a Julio Camejo y quiénes son los nominados de La Granja VIP este 23 de septiembre?

La nominación de la tercera semana de La Granja VIP tuvo momentos lacrimógenos pero también graciosos.

Hubo llantos de Julio Camejo, sonrisas de Niurka y fuertes acusaciones de misoginia en las nominaciones cara a cara de este 23 de septiembre.

Con La Granja VIP absolutamente dividida en dos grupos, Carlos Trejo quedó como el eslabón más débil, acusado casi por todos los habitantes por su nula participación, lo que le ha ganado el mote de “maceta”.

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Así fueron las nominaciones de La Granja VIP

Pimpi nominó a Julio por exceso de energía y él le respondió: “Mi Pimpi me quedó con la persona que me dijo que me iba a poner porque estaba entre la espada y la pared”

Kunno se fue sobre Rafa Mercadante otra vez y repitió sus señalamientos de que no es una persona empática.

Niurka nominó a Julio Camejo. La elección fue tan dura para el actor, que terminó llorando porque dijo que le tiene mucho cariño a Niurka y le duele que lo haya nominado. Recordó que la conoce desde hace muchos años y que el cariño que le tiene no va a cambiar por estar en La Granja.

Al verlo llorar, Niurka sonrió y dijo con sorna: “Esto es La Granja”, en alusión de que la rivalidad con Camejo es producto del juego.

Carlos Trejo se fue sobre Azalia, solo para devolverle la nominación de ella la semana pasada

Bebeshita nominó a Rafa Mercadante, al que llamó un “tío ya siéntate” porque dijo que siempre hace comentarios incómodos.

Pascal enfrentó a Carlos Trejo y lo acusó de mantenerse alejado y sin contar las historias que tanto presume en sus redes sociales.

Mónica Escobedo nominó a Julio Camejo y lo acusó de ser poco empático con los peones.

Julio Camejo nominó a Ivonne Montero, con quien ha tenido varios enfrentamientos desde hace dos semanas.

Azalia encaró a Carlos Trejo: “Desde el día uno tengo una enfermedad muy grave y he dado mi mejor esfuerzo, y ahora veo que este huevo te queda muy grande y yo los tengo más grandes que tú”.

Pablo Montero nominó a Carlos Trejo porque no notó “fuera de lugar e inadaptado a la comunidad”.

Los granjeros más votados fueron Carlos Trejo y Julio Camejo, por lo que la tabla de nominados provisional quedó:



Manelyk Kenny Carlos Julio

El Huevo Dorado quedó en manos de Manelyk y el beneficio fue nominar a alguien hasta el domingo, es decir, que no puede salvarse con las dinámicas semanales de jueves y viernes.

