Explotan RECLAMOS contra Jesse: "¿Tenías que hacer llorar a tu hermana Joy para hacerte solista?”

Jesse Huerta solo estará en los próximos 19 conciertos del proyecto Jesse & Joy, hasta el 5 de diciembre. Y aunque había explicado que se daría tiempo para estar con su familia y darse un respiro, realmente no se retirará porque ya tiene un concepto nuevo como solista.

Y es que Joy Huerta, entre lágrimas, ya confirmó que ella sí seguirá con el proyecto de Jesse & Joy, y se presentará sola el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Pero en el caso de Jesse, comenzará con su proyecto de Jesse and the Supernovas. Según su versión, esto no es algo nuevo y ya lo tenía programado y planeado.

Sin embargo, la noticia no cayó bien a muchos de sus fans, que ya le reclaman por hacer a un lado a su hermana, poniendo de pretexto su salud mental y tiempo a su familia, cuando enseguida comenzará con su proyecto solista.

¿Qué dijo Jesse sobre su proyecto? Así se defendió

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, escribió este miércoles 23 de septiembre en sus redes sociales.

“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”, explicó el cantante.

“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían”, insistió.

“La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz. Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”.

A decir de Jesse, no está contradiciéndose: “Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera”.

Pero el público ya le reclama a Jesse por hacer llorar a su hermana Joy

Aunque Jesse desactivó los comentarios en su perfil de Instagram, existe un post donde el público sí se ha podido expresar. Ahí, le han dejado mensajes como los soguientes:

Es súper válido que quisieras iniciar tu proyecto en solitario pero es de muy pocos hue... usar la salud mental y tiempo con la familia como excusa para salirte de un proyecto con la salud mental tal NO SE JUEGA! Por cierto tú sin Joy no eres nada ella es la imagen la voz y tú solo eres quien está detrás!



No era más fácil decir que querías dedicarte a ser solista? Es válido que lo quisieras.



Tenías que hacer llorar a tu hermana y jugar con el tema de la salud mental para hacerte solista? Chale, te veías tan chido



Así empezó Sandoval y vean la fama y el exitazo que tuvo Paty Cantú

Pero Joy ya sabía que su hermano tenía otro proyecto solista

En una entrevista de hace unos meses para EXAFM, Jesse habló de su proyecto Jesse & the supernovas, e incluso Joy Huerta dijo que lo apoyaba, porque eran individuos. Es decir, no había pleito de por medio: