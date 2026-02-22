Suscríbete
José Luis vive en las vías del tren, le quitaron a su perra y sus cachorros pero luchó hasta recuperarlos

El caso Vaquita conmovió y movilizó a ciudadanos de Mexicali

Febrero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
caso vaquita.jpg

José Luis se reencontró con los cachorros

Cruz Roja Mexicali

El relato de José Luis López Lozano es tremendo.

Al narrar lo que vivió esta semana parece que fuera una película de Pedro Infante: desgracia tras desgracia. Para su fortuna, su caso se viralizó y generó la empatía de varios activistas por los derechos de los animales que le ayudar a recuperar a sus mascotas... como él les dice: “mis hijos”.
José Luis vive a la orilla de las vías del tren, bajo el puente de Independencia en Mexicali. En una entrevista para el canal de la periodista Mayté López narra que todo comenzó cuando le quisieron robar su bicicleta. A él y a un amigo que también vivía en ese lugar.

“Yo tenía bicicleta y él también. Llegaron a querernos robar y ahí fue donde empezó la pelea, con la mala suerte de que mi amigo quedó muerto. Y yo lo fui a denunciar”.

El origen del caso Vaquita en Mexicali

La policía acudió al llamado del reporte de una persona muerta pero a llegar, entraron al predio (está rodeado por una malla) sin precaución.

“No se fijaron que había perros y ahí fue donde pasó todo, pero ella no lo mordió, nomás lo empujaba”, dice José Luis al referirse a la Vaquita.

La Vaquita es su perra y apenas hace unos días tuvo cachorros.
Cuando llegaron los policías, Vaquita se sintió amenazada y por eso lo atacó, aunque efectivamente, como dice José Luis, no hubo mordidas, solo rasguños.

El policía pidió que el Centro de Control Animal de Mexicali se llevará a la perra y sus cachorros. Así fue, a pesar de que José Luis rogó que no lo hicieran.

El caso se viralizó y activistas como Denise Sánchez acudieron para mediar en el conflicto. Finalmente lograron que José Luis recupere a Vaquita y sus cachorros, aunque antes deberán estar 10 días en un santuario.
El hombre, mientras tanto, se quedará en un refugio

virales perros
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
