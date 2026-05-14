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Muere el padre de Harold Azuara y preocupa su estado, llorando admitió: “NO HE PODIDO seguir con mi vida”

En medio del luto, el joven actor se sinceró pero llenó de preocupación por sus palabras llenas de tristeza.

Mayo 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Harold-Azuara.jpg

El actor de ‘La CQ’, ‘Rosario Tijeras’ y exparticipante de ‘Mastechef Celebrity’, se quebró al hablar de la muerte de su padre.

Getty Images/Instagram

“Les cuento esto porque quiero salir adelante… no he podido tener una buena cara pero son momentos difíciles, fue muy repentino todo”.

El actor Harold Azuara, reconocido por su participación en las series ‘La CQ’ o ‘Rosario Tijeras’, alarmó a sus seguidores luego de sincerarse y hablar abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre.

Visiblemente afectado, el histrión explicó que por varios días ha intentado mantenerse alejado del dolor y que ha intentado continuar con su vida y la rutina, sin embargo, admite que no ha podido.

“Mi idea era no hablar del tema y seguir con mi vida, pero no he podido seguir con mi vida, ha sido de los peores días de mi vida”, inició su transmisión en TikTok.

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@haroldazuara

Respuesta a @Antonio Azuara Miran Te amo para siempre

♬ sonido original - haroldazuara

Al tiempo, Harold expresó que decidió compartir su experiencia tras acudir a terapia y que su psicóloga le recomendara hablar del deceso de su padre como una forma de afrontar el duelo y comenzar a sanar.

En medio del dolor, Azuara relató que días antes había hecho público detalles del lanzamiento de su álbum musical y que su padre le dejó un comentario que ahora considera profundamente trascendente.

“Te amo, hijo. A mí me gusta mucho tu música”, le escribió el señor Azuara el pasado 5 de mayo.

Tan sólo un día después, el padre de Harold perdió la vid, dejando al actor sumergido en una profunda tristeza. “Mi papá murió el 6 de mayo, esta fue su última interacción conmigo. Creo que tengo que seguir con la música. Lo extraño mucho”, dijo entre lágrimas.

El exparticipante de ‘MasterChef’ también expresó sentirse arrepentido por no haber pasado más tiempo con él o de no haberlo abrazado, mientras recordaba algunos momentos personales que compartieron.

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En otro fragmento de su transmisión, Harold recordó que sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas tres años, aunque aseguró que siempre mantuvo una relación cercana y amorosa con su padre. “La verdad es que nos amábamos mucho. Mi papá siempre fue muy amoroso conmigo, muy gracioso”.

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Mientras avanzaba el relato, el actor de ‘Supertitlán’ comenzó a quebrarse emocionalmente e incluso lloró frente a la cámara, hecho que le ha permitido liberarse.

“Les cuento esto porque quiero salir adelante, quiero dar una explicación porque me he encontrado gente en la calle y he sido grosero, no he podido tener una buena cara, pero son momentos difíciles, fue muy repentino todo. Nunca me había pasado algo así, estoy intentando ser fuerte, pero a veces tengo días muy malos donde estoy muy triste”, comunicó.

Finalmente, y pese al difícil momento, Harold aseguró que desea superar esta etapa y continuar trabajando como un homenaje a su padre: “Quiero salir adelante, ganas de poner orgulloso a mi papá, ganas de agradecerle”, concluyó.

Harold Azuara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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