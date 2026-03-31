Boda de ‘Un Tal Fredo’, donde cantó Carlos Rivera, provocó DAÑO ECOLÓGICO IRREVERSIBLE y clausuran Cuatro Ciénegas

“Hoy por hoy en cuatro Ciénegas, el Río Mezquite y muchas otras zonas turísticas de la ciudad se encuentran clausuradas por el daño ambiental irreversible”.

Alfredo Cantú Villarreal, conocido en redes sociales como ‘Un Tal Fredo’ se volvió famoso después de que un desconocido entró al departamento que compartía con otros estudiantes.

Tras una noche de fiesta, un hombre en aparente situación de calle, entró a la vivienda y aprovechó para descansar, comer y disfrutar del aire acondicionado. Y tras darse cuenta de la presencia, pidió ayuda, pero la policía no habría podido distinguir, por el aspecto de Cantú Villarreal, quién realmente vivía en la casa.

Su testimonio le abrió las puertas del mundo digital y así nació su podcast ‘Hablemos de Tal’, en donde entrevista a figuras del entretenimiento y del ámbito digital, principalmente mujeres que cuentan su historia con sus exparejas.

Alfredo nació en Monclova, Coahuila, el 5 de septiembre de 1992 e inició su carrera profesional organizando bodas.

Actualmente, ‘Un Tal Fredo’ supera los 6 millones se seguidores en TikTok, más de 2 millones en Instagram y su canal de YouTube acumula más de 3 millones de suscriptores.

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En el ojo del huracán por su boda…

El fin de semana pasado se llevó a cabo la lujosa boda del creador de contenido y su pareja, Adrián Álvarez, en el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas. Misma a la que se dieron cita otros influencers como Lupita Villalobos, Nabile Ahumanda, Receba Schürenkämper, Priscy Escoto, Kass Quezada, Lily Garcia, entre otros.

Sin embargo, lo que comenzó como un auténtico cuento de hadas escaló a una crisis sin precedentes, después de que las autoridades clausuraron los parajes naturales más emblemáticos, lo que desató una ola de indignación.

Y es que el evento incluyó el montaje de estructuras monumentales sobre dunas de yeso y cenas de gala en las minas de mármol, además de la colocación del escenario para el concierto privado de Carlos Rivera y las áreas de joyería instaladas en pleno desierto.

Las instalaciones habrían causado un impacto irreversible en la frágil biodiversidad de la zona.

Medios locales recogen que el lujo excéntrico de la pareja para su enlace, ahora se traduce en sellos de clausura que impiden el acceso a las famosas pozas turquesa.

En tanto, el político Antonio Attolini señaló que “una boda no puede poner en riesgo a todo Cuatro Ciénegas”.

“‘Un Tal Fredo’ se casó la semana pasada en Cuatro Ciénegas, un pueblo mágico y una reserva natural protegida en Coahuila. No tiene nada de malo que la gente se case y que quiera hacer de esta celebración como mejor le venga en gana… pero hay que ser muy respetuosos del lugar. Alfredo Cantú Villarreal se casó junto con su pareja en un ritual ancestral chamánico en donde le pidieron permiso a la madre tierra, sin embargo a quien no le pidieron permiso es a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) y hoy por hoy en cuatro Ciénegas, el Río Mezquite y muchas otras zonas turísticas de la ciudad se encuentran clausuradas por el daño ambiental irreversible que se generó por la instalación de tantas cosas: logística, luces, gente”, denunció Attolini.

Y finalizó tajante que “no podemos permitir que el interés particular de un grupo, por más famoso que sea, y si esta es una zona natural protegida, no importa el número de seguidores, no importa el número de likes, la ley está para proteger a ecosistemas que valoramos”.

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La boda de @UnTalFredo la semana pasada provocó que la @PROFEPA_Mx clausurara el Río Mezquite y otros sitios turísticos del Pueblo Mágico de #Cuatrociénegas, Coahuila.



En la semana en el que inicia el periodo vacacional de primavera, hoteleros y prestadores de servicios están… pic.twitter.com/kFP6n6ahBm — Antonio Attolini Murra🌹 (@AntonioAttolini) March 30, 2026

La polémica se intensifica debido a la naturaleza del evento; si bien la boda fue festejada como un hito de visibilidad LGBTQ+, hoy se cuestiona si el activismo y el amor pueden justificar la alteración de un patrimonio natural.

Los críticos señalan que el deseo del influencer y su pareja de crear un “documental“ sobre su unión los llevó a ignorar los límites de carga del ecosistema, priorizando el contenido digital sobre la preservación de las pozas que tardan milenios en formarse.