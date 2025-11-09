Raúl Ortega de Río Roma se casó con la modelo regiomontana Milena Montalvo

Raúl Ortega, cantante del popular Río Roma, decidió unir su vida en matrimonio con la modelo regiomontana Milena Montalvo este fin de semana.

La boda ocurrió en la Capilla del Sagrario, de la Catedral de Monterrey, entre familiares y amigos cercanos. El novio se mostró feliz en todo momento.

Imágenes en redes sociales confirman la felicidad de la pareja al encontrarse en el día importante para su historia de amor. “Toda la familia, los amigos con quienes hemos compartido grandes momentos, no podían faltar”, dijo Raúl.

El padre Gerardo Ramos ofició la misa, luego de que Milena caminó al altar del brazo de su papá, el señor Mariano Escobedo, así como de su hijo Alex Ortega, de 7 años.

En tanto, José Luis Ortega, la otra mitad de Río Roma, celebró que Raúl se casara. “Yo les deseo toda la felicidad, los veo muy felices, los veo en el mejor momento sin duda, con Alex y con toda la familia. Que Dios los bendiga mucho”. De hecho, José Luis reveló que les regaló un robot de cocina.

Se sabe que Raúl y Milena vivirán en Ciudad de México, y debido a compromisos de Río Roma, la luna de miel tendrá que esperar, aunque podrían irse a Japón.