Chaz Bono, el hijo trans de Cher, se casó con su amor de la adolescencia: “Fue la primera chica que besé”

La cantante Cher ya tiene una nuera legalmente, pues su hijo Chaz Bono se casó con Shara Blue Mathes en una ceremonia privada en el hotel The Hollywood Roosevelt en Los Ángeles, el pasado domingo 8 de marzo.

La revista People compartió las fotos en exclusiva, así como detalles de la boda.

La pareja se conoció cuando eran adolescentes, hace 40 años. Chaz actualmente tiene 57 años, y contó a People: “Pienso que no muchos novios se terminan cansado con la primera chica que besaron”.

Aunque se conocieron de jovencitos, su relación comenzó en enero de 2017. Casi una década después, son marido y mujer.

“Ella me hace sentir completo, sé que siempre estará conmigo, es mi mejor amiga y el amor de mi vida. Siempre estaremos seguros y fuertes juntos, somos un hogar”.

Cher sí asistió a la boda, y Chaz no es su único. Con Gregg Allman, tuvo a Elijah Allman.

Chaz Bono, el hijo de Cher, es un hombre trans

Chaz es hijo de Cher con Sonny Bono. Es un hombre transgénero, e inicio su transición en el año 2008, lo cual fue un momento histórico en la cultura pop estadounidense. Chaz fue asignada con sexo femenino cuando nació, pero después de años, aceptó que su identidad de género es masculino, por eso actualmente es un hombre trans.

Durante años ha trabajado estrechamente con GLAAD (la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación) y es una voz importante para los derechos LGBTQ+ en Estados Unidos.

Ha escrito libros como Family Outing y Transition, donde detalla su experiencia personal y ofrece guía para otras personas que han decidido transicionar.